HOCHDORF Holding AG: Neuausrichtung Uckermärker Milch GmbH

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Neuausrichtung Uckermärker Milch GmbH

Uckermärker Milch positioniert sich am Markt neu

Hochdorf, 4. Juli 2017 - Die zur HOCHDORF-Gruppe gehörende Uckermärker Milch GmbH mit Sitz in Deutschland wird sich künftig auf werthaltige Produkte und Märkte konzentrieren und somit ihre Marktposition mit Butter, Buttermilch und veredelten Milchpulvern weiter ausbauen. Die Quarkerei wird daher voraussichtlich per Ende Oktober aufgegeben.

Die deutsche Uckermärker Milch GmbH, welche zur HOCHDORF-Gruppe gehört, wird sich neu positionieren. «Wir wollen uns künftig auf werthaltige Produkte und Märkte konzentrieren und unsere Marktposition mit Butter, Buttermilch und veredelten Milchpulvern weiter ausbauen», so der CEO von HOCHDORF, Dr. Thomas Eisenring. HOCHDORF will daher gezielt in neue Produktionstechnologien für wertschöpfungsstarke Produkte investieren, damit sich die Uckermärker Milch GmbH erfolgreich am Markt behaupten kann.

Infolge dieser Neupositionierung wird die Uckermärker Milch GmbH voraussichtlich per 31. Oktober 2017 ihre Quarkerei schliessen, da diese infolge Veränderungen im Markt schon heute nicht mehr gewinnbringend betrieben werden kann.

Dank auslaufender, befristeter Arbeitsverträge sowie über natürliche Fluktuationen wird es kaum zu Kündigungen kommen. Alle unbefristeten Vollzeitstellen werden von den weitergeführten Produktionsbereichen übernommen.

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

