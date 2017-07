Nach rund vier Wochen Pause hat Nordkorea erneut ein Geschoss abgefeuert. Die ballistische Rakete erreichte offenbar Gewässer der japanischen Wirtschaftszone. Trump verurteilt den Test scharf.

Erneut hat Nordkorea eine ballistische Rakete mit mittlerer Reichweite Richtung Japan abgefeuert. Der südkoreanische Stabschef meldete den Test am Dienstag zuerst, anschließend erklärte die japanische Regierung, das Geschoss sei vermutlich in den Gewässern der Wirtschaftszone des Landes im Japanischen Meer (Ostmeer) gelandet. US-Präsident Donald Trump verurteilte Pjöngjangs Vorgehen und kritisierte Machthaber Kim Jong Un.

Die japanische Regierung schätzte, dass der Flugkörper gegen 9.40 Uhr am Dienstagmorgen (Ortszeit) abgefeuert worden und rund 40 Minuten in der Luft gewesen sei - was länger wäre, als bei zuvor ähnlich berichteten Tests. Südkoreanischen Analysten zufolge könnte es sich um eine von zwei Mittelstrecken-Raketen gehandelt haben, die Pjöngjang bereits schon einmal zuvor in diesem Jahr getestet hatte. Der Start sei aus der nördlichen Provinz Nord-Pyongan erfolgt und die Rakete habe rund 930 Kilometer zurückgelegt.

Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga deutete an, dass die Leistung der Rakete die vorheriger überstiegen ...

