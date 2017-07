The following instruments on XETRA do have their last trading day on

04.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

04.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB3UM8 BAY.LDSBK.IS 16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T3X6 DZ BANK IS.A532 BD00 BON EUR N

CA XFRA US68389XAT28 ORACLE 14/17 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB0WGW8 LBBW LHA BOANL 14/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0437957086 BASF MTN 09/17 BD02 BON EUR N

CA WCMN XFRA DE000A2E4K27 WCM BET.GRD.AG O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y