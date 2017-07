FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000NLB1GB0 NORDLB EINBECK ANL. 12/18 0.000 %

GGG XFRA ID1000068604 PT GUDANG GAR. RP 500 0.171 EUR

UBL XFRA FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.100 EUR

CBE XFRA FR0000039620 MERSEN S.A. INH. EO 2 0.500 EUR

X2S XFRA CNE100000FN7 SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1 0.065 EUR

FJZ XFRA CNE100000502 ZIJIN MINING GRP H YC-,10 0.008 EUR

YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.016 EUR

SHX XFRA CNE1000003D8 HUADIAN POWER INTL H YC 1 0.018 EUR

GKE XFRA CNE100000353 HISENSE KEL.EL.HLDG.H YC1 0.039 EUR

ZNHH XFRA CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL.CO. H YC1 0.013 EUR

CMW XFRA CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1 0.017 EUR

BJ1 XFRA CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR.-H-YC1 0.013 EUR

B5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 6.399 EUR

LELA XFRA CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 31.996 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.020 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

HFE XFRA CNE100001F60 HUAD.FUX.ENER.COR.H YC1 0.007 EUR

6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.061 EUR

34V XFRA CNE100002003 GUOLIAN SECS CO.LTD H YC1 0.018 EUR

1T9 XFRA FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20 0.600 EUR

1PG XFRA PLZPW0000017 PFLEIDERER GROUP A ZY0,33 0.260 EUR

RZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 0.825 EUR

0CI XFRA CNE100001QS1 CHINA CIND.ASS.MGMT H YC1 0.016 EUR