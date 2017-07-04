FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AXF1 XFRA ES0121975009 CONSTR.AUX.FERR. INH. 0.580 EUR
BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.324 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.156 EUR
05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AXF1 XFRA ES0121975009 CONSTR.AUX.FERR. INH. 0.580 EUR
BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.324 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.156 EUR