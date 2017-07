FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.100 EUR