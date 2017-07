US Ecology (ISIN: US91732J1025, NASDAQ: ECOL) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 28. Juli 2017 (Record date: 21. Juli 2017). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,70 US-Dollar (Stand: 3. Juli 2017) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,39 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...