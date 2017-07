Nordkorea hat am Dienstag erneut eine ballistische Rakete getestet. Diese sei am Vormittag (Ortszeit) in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär.

Sie sei mehr als 930 Kilometer weit geflogen. Japanischen Medienberichten zufolge war die Rakete nach rund 40 Minuten in den Gewässern der japanischen Wirtschaftszone eingeschlagen. Der genaue Raketentyp war zunächst unbekannt. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in verurteilte den Raketentest und erklärte, sein Land werde solche Provokationen nicht hinnehmen.

US-Präsident Donald Trump sieht weiter China in der Pflicht: Vielleicht werde China eine deutliche Maßnahme gegen Nordkorea ergreifen "und diesen Unsinn ein für alle Mal beenden", twitterte er.