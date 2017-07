Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA - China will nach den Worten von Staatspräsident Xi Jinping gemeinsam mit Deutschland mehr internationale Verantwortung übernehmen. Die Beziehung beider Länder sei "zu einem Musterbeispiel für die Zusammenarbeit zum wechselseitigen Nutzen zwischen den wichtigsten Volkswirtschaften im globalen Rahmen geworden", schreibt Xi in einem Gastbeitrag. Nun müssten Berlin und Peking die "strategischen Konsultationen in Bezug auf wichtige internationale und regionale Fragen verstärken". (Welt S. 2)

TÜRKEI - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ist für eine Verlängerung des Türkei-Deals. "Wir haben für 2016 und 2017 insgesamt 3 Milliarden Euro zur Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei zugesagt. Ich bin dafür, für die kommenden Jahre ein Anschlussabkommen zwischen der EU und der Türkei zu beschließen", sagte Oettinger in einem Interview. "Das ist dringend notwendig, um den Schleppern möglichst keine Chance zu geben, Flüchtlinge für viel Geld nach Europa zu schleusen. Damit die rund drei Millionen Flüchtlinge in der Türkei aber auch weiterhin ausreichend Unterstützung erfahren, sollten wir zu den bisherigen 3 Milliarden Euro noch weitere 3 Milliarden Euro an Finanzhilfen im Rahmen des Anschlussabkommens beschließen. Ein nennenswerter Teil dieses Geldes sollte dabei aus dem EU-Haushalt kommen. Deutschland müsste künftig einen überschaubaren einstelligen Milliardenbetrag, der sicher kleiner als 5 Milliarden Euro sein wird, mehr in den EU-Haushalt einzahlen". (Welt S. 10)

UMFRAGE - Im aktuellen INSA-Meinungstrend verliert die CDU/CSU (36,5 Prozent) einen halben Punkt, die SPD (25 Prozent) verliert einen ganzen Punkt. Linke (10,5 Prozent) und AfD (9 Prozent) gewinnen im Vergleich zur Vorwoche je einen halben Prozentpunkt hinzu. FDP (9 Prozent) und Grüne (6,5 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. (Bild-Zeitung)

KARTELLSÜNDER - Für Margrethe Vestager sind die EU-Kartellverfahren gegen Google eine geradezu traumatische Erfahrung. Mehr als zweieinhalb Jahre brauchte die EU-Wettbewerbskommissarin dafür, das erste der insgesamt drei Verfahren gegen den Internetkonzern zum Abschluss zu bringen. Vestager denkt deshalb laut darüber nach, ob die Kommission nicht generell ihren Instrumentenkasten erweitern muss. Sie wolle prüfen, ob und wie die EU-Wettbewerbsbehörde in einschlägigen Fällen künftig sogenannte einstweilige Maßnahmen erlassen könne, sagte sie der Financial Times. Solche Schritte könnten es der Kommission erleichtern, Sanktionen in einem früheren Verfahrensstadium zu erlassen. (FAZ S. 18)

WAHLGESCHENKE - Mit Wahlversprechen im Wert von mehr als 40 Milliarden Euro wollen CDU und CSU um die Gunst der Wähler buhlen. Es geht um Steuerentlastungen und Förderprogramme. Ifo-Chef Fuest kritisiert einige der Maßnahmen als sinnlose Subventionen. (Handelsblatt S. 1)

IWF - Die CDU vollzieht in Sachen Euro-Rettung eine grundlegende Wende. Im neuen Wahlprogramm von CDU und CSU heißt es: "Wir sind bereit, mit der neuen französischen Regierung die Euro-Zone schrittweise weiterzuentwickeln, zum Beispiel mit der Schaffung eines eigenen Währungsfonds." Grundlage könnte der Euro-Rettungsfonds ESM unter seinem Chef Klaus Regling sein. Bislang stand verlässlich: Ohne Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) werde sich die Bundesregierung unter ihrer Führung nicht an Hilfsprogrammen für andere Länder der Euro-Zone beteiligen. (Welt S. 9)

KLIMAVERTRAG - Wenige Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat sich Russland voll zum Pariser Klimavertrag und zum Freihandel bekannt und damit einen Kontrapunkt zur US-Regierung gesetzt. "Russland hat nicht vor, den Pariser Klimavertrag zu verlassen oder in irgendeiner Weise die Verpflichtungen infrage zu stellen, die wir übernommen haben. Der Vertrag ist unterschrieben, er ist in Kraft", sagte die russische G20-Chefverhandlerin Swetlana Lukasch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sind überzeugt, dass Russland zu den Führern des Klimaschutzes gehört, weil wir schon unsere Vorgaben im Rahmen des Kyoto-Protokolls übererfüllen." Es sei "sehr bedauerlich", dass die USA entschieden hätten, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Ende 2015 hatten sich 195 Staaten darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. (Funke Mediengruppe)

ZINSERHÖHUNG - Der kanadische Notenbankchef Stephen Poloz will mit einer Zinserhöhung nicht unbedingt warten, bis die Inflation steigt. Man müsse antizipieren, wo die Wirtschaft in 18 bis 24 Monaten stehe. "Wenn wir nur auf die Inflation schauen und darauf reagieren, würden wir unser Inflationsziel nie erreichen und wären immer zwei Jahre zu spät", sagte Poloz im Interview mit dem Handelsblatt. Deshalb müsse man auf weitere Indikatoren achten, die die Inflation in den Modellen der Notenbank vorhersagen. Auf ihrer Sitzung am 12. Juli entscheidet die Bank of Canada über ihre Zinspolitik. Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass sie die Zinsen anhebt. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.