Raus aus Kohle und Gas, dafür Fernwärme aus Erneuerbaren, Offshore-Windenergie und Heizen mit Strom. Klingt zunächst gut. Gleichzeitig soll aber - zumindest in Schweden - auch weiter auf Atomkraft gesetzt werden.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will innerhalb von einer Generation komplett ohne fossile Energieträger auskommen. Das bedeutet den Abschied von Kohle und Gas. Stattdessen will man sich auf Fernwärme aus erneuerbaren Energien, Offshore-Windenergie und Heizen mit Strom konzentrieren. Dabei setzt Vattenfall aber - zumindest in Schweden - zunächst weiter auf Atomkraft.

"Wenn die Kinder, die heute geboren werden, selbst Kinder bekommen, wollen wir fossilfrei sein", kündigte Konzernchef Magnus Hall im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. "Wir kennen noch nicht alle Antworten. Aber es ist unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...