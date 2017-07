FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Nach seinem Erholungsversuch zu Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,15 Prozent tiefer auf 12 457 Punkte. Nachdem der Dax seit seinem Rekordhoch bei 12 951 Punkten vor zwei Wochen um knapp 5 Prozent abgesackt war, gewann er tags zuvor 1,22 Prozent.

USA: - REKORD - Die Standardwerte an der Wall Street haben am Montag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Angetrieben vom weiter steigenden Ölpreis und guten Stimmungsdaten aus der US-Industrie erreichte der Leitindex Dow Jones Industrial im Tagesverlauf eine Bestmarke bei 21 562 Punkten, ließ dann aber einen Teil seiner Gewinne wieder liegen. Letztlich beendete er den verkürzten Handel 0,61 Prozent höher bei 21 479,27 Zählern. Vor dem Unabhängigkeitstag in den USA ertönten die Schlussglocken bereits um 19 Uhr europäischer Zeit.

ASIEN: - RUNTER - Asiens Börsen sind nach einem positiven Auftakt ins Minus gedreht. In Japan schreckte der neuerliche nordkoreanische Raketentest die Anleger auf. Besonders kräftig ging es aber in Hongkong abwärts mit einem Verlust von zeitweise fast anderthalb Prozent. Ein Börsianer begründete dies damit, dass eine wichtige Unterstützungslinie im Hang-Seng-Index gerissen worden sei.

DAX 12.475,31 1,22% XDAX 12.448,01 0,57% EuroSTOXX 50 3.491,81 1,45% Stoxx50 3.159,45 1,19% DJIA 21.479,27 0,61% S&P 500 2.429,01 0,23% NASDAQ 100 5.596,96 -0,88% Nikkei 225 20.004,33 -0,26% (7:05 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Der Bund-Future dürfte kaum verändert in den Handel starten und sich bei geringen Umsätzen zwischen 161,10 und 162,80 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen.

Bund-Future Schlusskurs 161,74 -0,01% Bund-Future Settlement 161,65 0,06%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,14 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich nach Verlusten am Vortag auf etwas niedrigerem Niveau stabilisiert. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1369 US-Dollar und damit etwa so viel wie im Wall-Street-Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1369, nachdem es am Freitag noch 1,1412 Dollar waren.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1369 0,04% USD/Yen 113,10 -0,24% Euro/Yen 128,58 -0,19%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 49,40 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 24 Cent auf 46,83 Dollar.

