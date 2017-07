Der US-Finanzdienstleister ARMOUR Residential REIT Inc. (ISIN: US0423155078, NYSE: ARR) bestätigte am Montagabend die Zahlung einer monatlichen Dividende von 0,19 US-Dollar. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,28 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 27. Juli 2017 (Record date: 17. Juli 2017). Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 25,37 US-Dollar (Stand: 3. Juli 2017) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...