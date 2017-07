IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye ernennt Regionsleiter USA

Sibanye ernennt Regionsleiter USA

Westonaria, 3. Juli 2017: Sibanye (JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484) gibt bekannt, dass Chris Bateman zum Executive Vice President für die Region USA ernannt wurde. Zusätzlich zur Regionsleitung und Führung des Teams der Betriebe Stillwater wird Chris ebenfalls dem Vorstand der Sibanye Gold beitreten.

Chris Bateman ist seit 2014 Chief Financial Officer der Stillwater Mining Company. Zuvor war Chris über 18 Jahre in der Bergbaubranche tätig. Dort sammelte er umfassende und vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Platin, Palladium, Kupfer, Uran, Diamanten und Industrieminerale. Vor seinem Eintritt in Stillwater war Chris der Chief Financial Officer bei Turquoise Hill, Rio Tinto Diamonds an Minerals Product Group, Rio Tinto Iron and Titanium Product Group und Energy Resources of Australia. Er hatte einen Sitz in den Boards von Richards Bay Minerals in Südafrika, Oyu Tolgoi Kupfermine in der Mongolei und Quit Madagascar Minerals in Madagaskar.

Der scheidende CEO von Stillwater, Mick McMullen, wird bis zum Ende des Jahres 2018 in die Rolle eines technischen Beraters wechseln und dadurch die Kontinuität der Unternehmensleitung und des operativen Geschäfts gewährleisten und die Integration von Stillwater in Sibanye erleichtern. Unter Micks und Chris Leitung reduzierte Stillwater signifikant die Kosten durch Produktivitätsverbesserungen und positionierte sich als ein führender globaler PGM-Produzent. Dadurch, dass Stillwater Sibanyes beachtliches südafrikanisches PGM-Portfolio weiter verbessert, ist das Unternehmen in der Lage, eine führende Rolle in der internationalen PGM-Branche zu spielen.

Wir sind begeistert, Chris als Leiter der Region USA zu begrüßen. Chris umfassende Branchenkenntnisse und Erfahrung wird Sibanyes Geschäftsleitung verstärken und sein gemeinschaftlicher Führungsstil und große Erfahrung auf der Führungsebene wird eine reibungslose Integration von Stillwater in die gesamte Sibanye Gold Limited erleichtern, sagte Neal Froneman, CEO von Sibanye.

Kontakt:

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited Tel. +27 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Gold Limited Reg. 2002/031431/06

Incorporated in the Republic of South Africa

Share code: SGL ISIN - ZAE000173951 Issuer code: SGL

(Sibanye Gold, Sibanye, the Company and/or the Group)

Business Address: Libanon Business Park 1 Hospital Street (Off Cedar Ave) Libanon, Westonaria, 1780 Postal Address: Private Bag X5 Westonaria, 1780 Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Vorausschauende Aussagen können durch folgende Worte identifiziert werden wie z.B. anvisieren, werden, vorhersagen, erwarten, planen, Potenzial, beabsichtigen, schätzen, erwarten, können und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wobei viele dieser schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle Sibanyes liegen. Diese könnten dazu fuhren, dass Sibanyes tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder etwaigen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Sibanye ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40259 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40259&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE0001 73951

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN ZAE000173951

AXC0049 2017-07-04/07:50