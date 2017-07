Level 7 Global Holdings: Miami, FL, London / 4. Juli 2017 / Level 7 Global Holdings gibt bekannt, dass LocoSoco Limited in die LocoSoco Group PLC umgewandelt wurde und sich auf den Börsengang an der Nasdaq First North vorbereitet.

Miami, FL, London / 4. Juli 2017 / Level 7 Global Holdings gibt bekannt, dass LocoSoco Limited in die LocoSoco Group PLC umgewandelt wurde und sich auf den Börsengang an der Nasdaq First North vorbereitet.

LocoSoco Limited wurde in die LocoSoco Group PLC umgewandelt und bereitet sich auf den Börsengang an der Nasdaq First North vor. Zeitnah wird die Gesellschaft mit einem ausreichenden Cashflow ausgestattet um die Umsetzung erfolgreich zu vollziehen.

LocoSoco konnte Partnerschaften mit Social Enterprise, Fair Shares und Faith Stars schliessen, um an Projekten zu arbeiten, welche LocoSoco in ganz Europa fördern wird. Dazu gehören auch Veranstaltungen, die in Großbritannien starten und im Laufe des Jahres in ganz Europa ausgeweitet werden.

Des weiteren konnten zwei weitere Mitglieder für das Advisory Board gewonnen werden; Cliff Southcombe von Social Enterprise International und Fair Shares, ein Pionier in Kooperations- und Sozialkollektive, welche bei der Umsetzung der neuen Unternehmenspolitik- und Sozialkompetenz für LocoSoco unterstützen werden - wir sehen LocoSoco sowohl als "Tech-Unternehmen" und gleichzeitig als Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Außerdem wurde auch Anders Holt, ein Global Sales Manager mit 15 Jahren Erfahrung in der Gründung von Start-ups, die mit einer starken Präsenz in Großbritannien und Skandinavien und den Nordischen Regionen für LocoSoco, gewonnen.

Wir sind in Gesprächen mit einem "Original", der 30 Mitarbeiter bei "Zendesk" leitete, die einen großen Teil des Wachstums zu einem $ 2 Mrd. Unternehmen beigetragen haben. Dies soll uns bei der Errichtung unserer Vertriebsstrategie und Rekrutierung helfen, um optimal aufgestellt zu starten und den Umsatz durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Handelsgrößen aufzubauen. Durch den Zugewinn aus verschiedenen Branchen wird LocoSoco auch in wichtigen Fachzeitschriften publiziert werden, sagte James Perry.

Wir sehen den Antrieb und Erfolg bei LocoSoco durch den Vertrieb und das Marketing. Unsere Service-Angebote werden verschiedenste User mit verschiedensten Interessen und Unternehmen ansprechen, die mit uns auf eine erfolgreiche Reise gehen werden. Bereits heute haben wir die aufstrebenden Märkte in Afrika im Visier und bereiten unsere Plattform-Infrastruktur darauf vor um mit einem soliden Fundament zu starten.

Unsere Cloud-Plattform durchläuft derzeit strenge Tests für die Cross-Browser-Kompatibilität der Funktionalität und unsere Entwickler arbeiten an einigen kostengünstigen Lösungen für Micro-Server, von denen wir glauben, dass wir ein leistungsfähiges Portfolio für Cloud-Technologie in Zukunft schaffen können.

LocoSoco wird lokal starten um dann weltweit zu expandieren, Community nach Community, werden die Werkzeuge zur Schaffung von sozialen und wirtschaftlichen Wachstum ausgebreitet. Klassische Shops sind das Herz der Community und die Statistik der Plunkett-Stiftung zeigt eine 95% Erfolgsrate, wenn sie Eigentümergeführt wurden.

Level 7 Global Holdings unterstützt LocoSoco mit allen Ressourcen für den anstehenden Börsengang an der Nasdaq First North und stärkt die Entwicklung des Unternehmens auch weiterhin.

LocoSoco Group PLC: locosoco.co

Medienkontakt:

Level 7 Global Holdings Corp. 250 NW 23RD Unit 201 33127 Miami, Florida Telefon: +1-305-407-9619 E-Mail: media@l7holdings.com Website: www.l7holdings.com

Über die Level 7 Global Holdings Corp.: Die Level 7 Global Holdings Corp. ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in den USA. Als Holding und Private-Equity-Gesellschaft stellt Level 7 jungen, wie auch etablierten Unternehmen, Kapital und unsere Dienstleistungen zur Verfügung. Level 7 schafft und sichert Geschäftschancen durch Initiative und Know-How welches nicht nur auf den Finanzbereich beschränkt ist. Als aktiver Mitgesellschafter verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen und den Wert der Investments zu

steigern. Level 7 engagiert sich für Start-up-Unternehmen, die danach streben, in

schnell wachsende Märkte einzudringen, ist spezialisiert auf Frühphasenfinanzierung, Risikokapital sowie privates Eigenkapital. Über die oben erwähnte primäre Anlagestrategie hinaus beteiligt sich Level 7 außerdem am Erwerb von Anteilen bereits etablierter Unternehmen, die auf eine Historie mit Rentabilität, nachhaltigen Erträgen und positiven Cashflow zurückblicken können. Das Ziel der Portfoliostrategie ist es, dem Unternehmen auf dauerhafter Basis sowohl Raum für Wachstum und Ertragsströme, als auch Kapitalzuwachs zu bieten. Die an der Zertifikate Börse Frankfurt notierten Exchange Traded Instruments (ETI's) bieten Privaten wie auch Institutionellen Anlegern die Möglichkeit, indirekt in die Level 7 Global Holdings zu investieren um somit am angestrebten Gesamterfolg der Gesellschaft partizipieren zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.l7holdings.com

Haftungsausschluss: Dieses Dokument enthält auf die Zukunft ausgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Level 7 Global Holdings Corp. und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen geäußert oder impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse könnten erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen beschrieben werden, dies unter anderem infolge von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen der internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften, besonders in Bezug auf Steuergesetze und Vorschriften, sowie anderen Faktoren. Level 7 Global Holdings Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendwelche auf die Zukunft ausgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich informativen Zwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Angebot, Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar.

