Der EM ASIA Innovation Award wird seit 2006 vergeben und im Zuge der Messe Nepcon in Shanghai in verschiedenen Kategorien der Elektronikproduktion verliehen. Die Auszeichnung prämiert zuverlässige Serviceleistungen sowie neues Equipment und unterstützt die Entwicklung von innovativen Produkten und Software in der asiatischen Elektronikfertigung.

Vor allem in Asien baut der deutsche Maschinenbauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...