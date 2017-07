IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.: Osisko reicht Rundschreiben für Sonderversammlung zur Genehmigung der Akquisition von Orion Mine Finances Royalty-Portfolio ein

OSISKO REICHT RUNDSCHREIBEN FÜR SONDERVERSAMMLUNG ZUR GENEHMIGUNG DER AKQUISITION VON ORION MINE FINANCES ROYALTY-PORTFOLIO EIN

Montreal (Quebec), 30. Juni 2017. Osisko Gold Royalties Ltd. (TSX und NYSE: OR) (Osisko oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297627) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung (das Rundschreiben) und damit Proxy-Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission vor der Sonderversammlung der Aktionäre (die Versammlung) eingereicht hat.

HINTERGRUND

Am 5. Juni 2017 gab Osisko bekannt, dass das Unternehmen ein endgültiges Abkommen mit Orion Mine Finance Group (Orion) hinsichtlich des Erwerbs eines qualitativ hochwertigen Edelmetallportfolios an Aktiva, bestehend aus 74 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen, für insgesamt 1,125 Milliarden CAD unterzeichnet hat, wodurch ein wachstumsorientiertes, erstklassiges, auf Gold fokussiertes Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen entsteht (die Transaktion).

Die Zusammenlegung der Portfolios von Osisko und Orion wird dazu führen, dass das Unternehmen insgesamt 131 Lizenzgebühren und Streams sowie Edelmetallabnahmen, einschließlich 16 umsatzgenerierender Aktiva, besitzen wird. Die wichtigsten Aktiva des Unternehmens sind weiterhin die NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 5 % an der erstklassigen, langlebigen Goldmine Canadian Malartic, der größten produzierenden Goldmine Kanadas, sowie die NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 bis 3,5 % an der erstklassigen Goldmine Éléonore. Durch die Transaktion erwirbt das Unternehmen einen Diamanten-Stream von 9,6 % an der Diamantenmine Renard sowie einen Gold- und Silber-Stream von 4 % an der Gold- und Silbermine Brucejack. Bei beiden handelt es sich um qualitativ hochwertige Minen in Kanada. Außerdem erwirbt das Unternehmen einen Silber-Stream von 100 % an der beachtlichen Kupfermine Mantos Blancos in Chile. Bestimmte Aktiva in Orions Portfolio unterliegen Rückkauf- und Buydown-Vorschriften.

Sean Roosen, Chair und CEO von Osisko, sagte: Wir sind sehr erfreut, unser Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung in Verbindung mit Osiskos Akquisition von Orions Portfolio einzureichen. Osiskos Board of Directors und die Geschäftsleitung laden alle Aktionäre ein, FÜR diese transformative Transaktion zu stimmen.

Zum 19. Juni 2017, Stichtag für die Versammlung, eingetragene Aktionäre werden eine Ankündigung der Versammlung erhalten und zur Abstimmung berechtigt sein. Das Rundschreiben, das wichtige Informationen über die Transaktion und Informationen hinsichtlich Osisko und Orion enthält, wird den Aktionären von Osisko jetzt zugeschickt.

OSISKO SONDERVERSAMMLUNG

Die Sonderversammlung der Aktionäre der Osisko wird um 9Uhr (Ortszeit Montreal) am Montag den 31. Juli 2017 in den Büroräumen von Lavery, de Billy, L.L.P. in 1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, Québec, Canada, H3B 4M4 stattfinden.

Ihre Stimme ist wichtig ungeachtet der Anzahl der Aktien, die Sie besitzen. Osisko ermutigt die Aktionäre, die Versammlungsunterlagen eingehend zu lesen. Eine elektronische Kopie des Rundschreibens steht auf Osiskos Webseite, www.osiskogr.com zur Verfügung. Sie finden diese auch unter Osiskosd Profil bei SEDAR, www.sedar.com, und EDGAR, www.sec.gov.

IHRE STIMME IST WICHTIG. WÄHLEN SIE HEUTE. Osiskos Board of Directors und Management empfehlen einstimmig, dass die Aktionäre FÜR die Transaktion stimmen.

WAHLVERFAHREN

Aus Zeitgründen werden die Aktionäre ermutigt noch heute mittels Internet, Telefon oder Fax abzustimmen.

Registrierte Aktionäre der Osisko

Registrierte Aktionäre können abstimmen mittels:

- Internet: www.cstvotemyproxy.com - Telefon: 1-888-489-7352 (gebührenfrei in Nordamerika) - Fax: 1-866-781-3111 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 416-368-2502 (außerhalb Nordamerikas) - Auf dem Postweg: 2001 Robert-Bourassa Blvd., Suite 1600, Montréal, Quebec, H3A 2A6, oder mittels Kurier 2001 Robert-Bourassa Blvd., Suite 1600, Montréal, Quebec, H3A 2A6 - Persönlich: 1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, Québec

Nicht registrierte Aktionäre der Osisko

Aktionäre die Aktien von Osisko über eine Bank oder anderen Makler besitzen werden unterschiedliche Anweisungen zur Stimmabgabe haben. In den meisten fällen werden nicht registrierte Aktionäre ein Formular zur Stimmabgabe als Teil der Versammlungsunterlagen erhalten. Nicht registrierte Aktionäre werden ermutigt, die darin enthaltenen Anleitungen zur Stimmabgabe sorgfältig zu befolgen.

FRAGEN DER AKTIONÄRE

Aktionäre der Osisko die hinsichtlich der Transaktion Fragen haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen können Laurel Hill Advisory Group, der bevollmächtigte Vertreter, telefonisch oder mittels E-mail kontaktieren, siehe unten.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Vor der am 5. Juni 2017 angekündigten Transaktion hielt es mehr als 50 Lizenzbeteiligungen (Royalties) und eine Produktionsbeteiligung (Stream), wie zum Beispiel eine 5-prozentige NSR-Lizenzbeteiligung an der Mine Canadian Malartic (Kanada), eine NSR-Lizenzbeteiligung von 2,0-3,5 % an der Mine Éléonore (Kanada) und eine Silberproduktionsbeteiligung an der Mine Gibraltar (Kanada). Osisko ist angesichts von Barreserven von 423,6 Millionen CAD zum 31. März 2017 finanziell gut aufgestellt und hat in den letzten 10 aufeinanderfolgenden Quartalen an seine Aktionäre Dividenden in Höhe von 35,1 Millionen CAD ausgeschüttet. Außerdem ist das Unternehmen an verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,3 % an Osisko Mining Inc., mit 13,2 % an Falco Resources Ltd und mit 33,4 % an Barkerville Gold Mines Ltd.

Osiskos Hauptsitz ist 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2, Kanada. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.osiskogr.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties:

Joseph de la Plante Vice President, Corporate Development Tel. (514) 940-0670 jdelaplante@osiskogr.com Vincent Metcalfe Vice President, Investor Relations Tel. (514) 940-0670 vmetcalfe@osiskogr.com In Europe : Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Aussagen historischer Fakten, die zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen ansprechen, deren Eintreffen Osisko erwartet einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich der Vorteile der geplanten Transaktion, dem Zeitpunkt und der Fähigkeit Osiskos die geplante Transaktion abzuschließen, falls überhaupt, Osiskos Wachstum, Betriebsergebnisse, zukünftige geschätzte Einnahmen, Notwendigkeiten für zusätzliches Kapital, Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, Produktionsschätzungen, Produktionskosten und Einnahmen, zukünftige Nachfrage nach und Preise von Rohstoffen, Geschäftsaussichten und Möglichkeiten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Ferner sind Aussagen hinsichtlich Vorräte und Ressourcen und Unzen Gold-Äquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie implizierte Bewertungen enthalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basieren und es keine Garantie gibt, dass diese Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und werden im Allgemeinen, aber nicht immer, identifiziert durch die Worte erwarten, planen, voraussehen, glauben, beabsichtigen, Projizieren, potenziell, geplant, und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich der Negativform) oder dass Ereignisse oder Konditionen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten einschließlich, ohne Einschränkung, des Abschlusses der Transaktion und verbundener Privatplatzierung einschließlich des zukünftigen Kapitalwerts und Cashflow-Maßstäben sowie der Schätzung der Unzen Goldäquivalent, die in Verbindung mit der Transaktion erworben werden.

Obwohl Osisko glaubt, dass die in diesen vorausschauenden Aussagen aufgeführten auf angemessenen Annahmen basieren, so enthalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und sind keine Garantie der zukünftigen Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich entsprechend von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich unterscheiden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich unterscheiden können, schließen ein, ohne Einschränkung: Genehmigung der Transaktion durch Osiskos Aktionäre; der Abschluss der verbundenen Privatplatzierung; die Fähigkeit der Parteien rechtzeitig die notwendigen regulatorischen Genehmigungen und Genehmigungen dritter Parteien zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen der Transaktion rechtzeitig zu erfüllen; die fähigkeit Osiskos, die angenommenen Vorteile der Transaktion zu realisieren; Schwankungen der Preise der Rohstoffe welche die Royalties generieren, die im Besitz der Osisko sind; Schwankungen im Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar; behördliche Veränderungen in nationalen und lokalen Regierungen einschließlich Genehmigungsvergabe und Lizenzen sowie Steuerpolitik; Regulierungsrelevante und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in irgendeinem der Länder wo sich Liegenschaften befinden auf welchen Osisko eine Royalty, Stream oder andere Beteiligungen besitzt; Risiken hinsichtlich der Betreiber der Liegenschaften auf welchen Osisko eine Royalty oder Stream hält, Einflüsse makroökonomischer Entwicklungen; Geschäftsmöglichkeiten die für Osisko verfügbar werden oder von Osisko verfolgt werden; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; Rechtsstreitigkeiten; Besitztitel; Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten hinsichtlich der Beteiligungen an irgendwelchen Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty oder Beteiligung besitzt; Entwicklungs-, Genehmigungs-, Infrastruktur-, Betriebsprobleme oder technische Schwierigkeiten, Verzögerungen oder ungünstige klimatische Verhältnisse auf einer der Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; Rate und Zeitpunkt der Produktionsunterschiede von Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen durch Betreiber von Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Exploration, Entwicklung und Bergbau auf irgendeiner der Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt, einschließlich aber nicht begrenzt, auf ungewöhnliche und unerwartete geologische und metallurgische Gegebenheiten, Hangabrisse oder Einstürze, Überflutungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Annahmen, wovon das Management glaubt, dass sie annehmbar sind, einschließlich ohne Einschränkung; der laufende Betrieb auf Liegenschaften, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt, durch die Besitzer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Art die mit früheren Praktiken übereinstimmt; die Genauigkeit der öffentlichen Angaben und Offenlegungen, die von den Besitzern und Betreibern dieser zugrunde liegenden Liegenschaften gemacht werden; keine wesentliche ungünstige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die diesem Asset-Portfolio zugrunde liegen; keine ungünstige Entwicklung hinsichtlich einer jeden signifikanten Liegenschaft, wo Osisko eine Royalty, Stream oder Beteiligung besitzt; die Genauigkeit der öffentlich dargelegten Erwartungen für die Entwicklung der zugrunde liegenden Liegenschaften, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten unterscheiden.

Für weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, siehe Abschnitt mit Titel Risk Factors im jüngsten Jahresbericht der Osisko, eingereicht bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde und verfügbar bei SEDAR (www.sedar.com) unter Osiskos Profil und bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde bei EDGAR, www.sec.gov. Die hier aufgeführten zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren Osiskos Erwartungen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Pressemitteilung und unterliegen Veränderungen nach diesem Zeitpunkt. Osisko ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf den neuesten Stand zu bringen, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, außer es ist gesetzlich vorgeschrieben.

1

