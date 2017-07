Die Fashion Week Berlin konnte sich im Kräftemessen mit Paris und Mailand nie behaupten. Jetzt ist fraglich, wie es mit Hauptsponsor Mercedes weitergeht. Trotzdem startet die Schau heute mit neuem Selbstbewusstsein.

Es sieht aus wie ein herber Rückschlag für Berlin: Es gibt am Brandenburger Tor keine weißen Zelte mehr, in denen sich die Prominenten bei den Modenschauen zeigen. Und Mercedes-Benz hat den Vertrag für die Fashion Week mit dem Messeveranstalter IMG auslaufen lassen.

Diese Nachricht und das Fehlen des großen Glamours sind erst einmal ein Verlust für die deutsche Hauptstadt. Doch die ist inzwischen stark genug, um den Rückzug zu verkraften. Im Konkurrenzkampf mit den europäischen Modemetropolen Mailand, Paris und London behauptet sich Berlin auf der am Dienstag beginnenden Fashion Week mit jungen Designern und wachsenden Messen für Premium- und Mainstreammarken. Und sie sucht nach neuen Konzepten und Plattformen, um international noch mehr zu punkten.

Das neue Selbstbewusstsein und die wachsende Marktmacht der Berliner Schau hat auch die Politik erkannt. So wirkt es fast wie ein Ritterschlag, wenn Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries am Dienstag die Premium, eine der großen Modemessen in Berlin, besucht.

Ihr sei es "wichtig, zu zeigen, dass wir die deutsche Mode in der Wirtschaftspolitik wahrnehmen und würdigen und für junge Modedesigner und für die Exportchancen deutscher Marken werben", begründet sie ihren Auftritt. Die Mode sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Immerhin erzielte die Modebranche in Deutschland zuletzt einen Jahresumsatz von 39 Milliarden Euro. Damit gehört Deutschland zu den wichtigsten Modemärkten in Europa.

Allmählich kehren auch renommierte Marken nach Berlin zurück, wie Hugo Boss. Deutschlands größter Herrenschneider hatte noch vor fünf Jahren eine große Modenschau auf der Fashion Week, zog sich dann aber enttäuscht über den fehlenden internationalen Erfolg von Berlin zurück und konzentrierte sich auf die New York Fashion Week.

Doch am Donnerstagabend mischt Hugo Boss erstmals wieder ...

