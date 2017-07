Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach dem knappen Scheitern der Stada-Offerte erwägen Bain Capital und Cinven offenbar einen weiteren Anlauf. Die beiden Finanzinvestoren würden erwägen, bei der Finanzaufsicht Bafin einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten Übernahmeangebots zu stellen, teilte Stada mit. Der Konzern aus Bad Vilbel prüft nun, ob er dem Befreiungsantrag zustimmen würde, und will den Kapitalmarkt dann über den weiteren Fortgang informieren. Einen neuen Anlauf für eine Übernahme dürften Bain und Cinven nach deutschem Recht erst in einem Jahr unternehmen - es sei denn, Stada wäre schon früher damit einverstanden. Dann könne die Finanzaufsicht Bafin eine Ausnahme machen. Bain und Cinven waren vor einigen Tagen mit der Übernahme von Stada knapp gescheitert. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist waren den beiden Finanzinvestoren 65,52 Prozent der Aktien angedient worden, 2 Prozent zu wenig, um die zuletzt noch gesenkte Mindestannahmeschwelle zu erreichen. Damit war die Offerte hinfällig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:10 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H

11:00 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Pkw-Neuzulassungen Juni

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unibail-Rodamco SE 5,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,3% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 im Gesamtvolumen von 1,265 Mrd EUR 11:30 DE/Kuponfestsetzung neuer Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR (Auktion am Mittwoch) 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.423,60 -0,06 Nikkei-225 19.984,18 -0,36 Schanghai-Composite 3.175,72 -0,63 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.475,31 +1,22% DAX-Future 12.445,00 +0,61% XDAX 12.453,01 +0,61% MDAX 24.702,71 +1,02% TecDAX 2.207,33 +0,87% EuroStoxx50 3.491,81 +1,45% Stoxx50 3.159,45 +1,19% Dow-Jones 21.479,27 +0,61% S&P-500-Index 2.429,01 +0,23% Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,80 +4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem relativ ruhigen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Angesichts des US-Unabhängigkeitstages und der geschlossenen Wall Street bereite man sich auf einen impulslosen Gesamtmarkt vor. "Wir haben genug damit zu tun, die Rally von gestern zu verdauen", sagt ein Händler. Vor allem die Stärke des Finanzsektors sei nicht erwartet worden. Auch in den USA ging es dort kräftig nach oben, der Banken-Sektor kletterte um 1,5 Prozent. Um 1,9 Prozent nach oben ging es sogar im Auto-Sektor, wo der Autoabsatz im Juni weniger schlecht als erwartet ausfiel. Die Branche könnte auch am Dienstag in Europa für eine Stabilisierung der Kurse auf hohem Niveau sorgen. Versorger werden ebenfalls fest erwartet dank neuer Übernahmefantasien nach dem Milliardengebot von Gas Natural für EDP in Portugal. Auch der Anstieg im Ölpreis macht -zumindest an der Börse- Freude.

Rückblick: Unterstützt wurde die Kaufbereitschaft von guten Wirtschaftsdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Welt China und USA. In der Nacht hatten der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv überrascht. Am Nachmittag rundeten Wirtschaftsdaten aus den USA das globale Bild ab. Der nationale Index der US-Einkaufsmanager stieg im verarbeitenden Gewerbe und übertraf die Markterwartung klar. In Europa trafen die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe im Großen und Ganzen die Markterwartungen, allerdings enttäuschte jener aus Großbritannien. Vom Umfeld kam kein Störfeuer. So gab der Euro nach. Sehr positiv für Total werteten Händler den ersten Großeinstieg eines westlichen Unternehmens in den iranischen Öl- und Gasmarkt. Der Total-Kurs stieg um 2 Prozent. Die Aktie des dänischen Schmucklabels Pandora startete nach einem schwachen ersten nun mit einem Plus von knapp 6 Prozent in das zweite Halbjahr. "Viel Negatives ist im Aktienkurs enthalten", so ein Aktienhändler mit Blick auf den Umsatzrückgang in den USA. Das Unternehmen versuche nun, sich dem Trend entgegen zu stemmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Im Blick standen Thyssenkrupp, der Kurs stieg um knapp 5 Prozent. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" bald das Stahlgeschäft abspalten. Lufthansa stiegen um 1,6 Prozent. Die Analysten der HSBC hatten das Kursziel deutlich erhöht. Nach überzeugenden US-Absatzzahlen schloss die Aktie von VW 1,8 Prozent im Plus. Diese waren um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, hatten dabei allerdings vom Basiseffekt profitiert. Positiv werteten die Analysten die Übernahme von Nacco durch VTG. Für VTG ging es um 6,5 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (21 UHR): -0,2% auf 12.453 Punkte

In einem ruhigen nachbörslichen Geschäft war die Aktie von Süss Microtec gesucht. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2017 einen Auftragseingang von rund 48 Millionen Euro erzielt. Damit seien die bisherigen Erwartungen von 35 bis 45 Millionen Euro übertroffen worden, teilte Süss mit. Die Aktie quittierte dies mit Aufschlägen von 3,8 Prozent.

USA / WALL STREET

Freundlich - Wegen des Feiertags am Dienstag fand nur ein verkürzter Handel statt. Starke Daten zur Produktion fachten die Kauflaune an. Dabei gingen die Teilnehmer vor allem in Finanz- und Ölwerte, während Technologieaktien erneut hinterherhinkten. Der Dow-Jones-Index kletterte im Verlauf sogar auf ein Allzeithoch bei 21.563 Punkten. Die Bankenbranche profitiert von dem steigenden Zinsniveau, was Anleger in den Sektor umschichten lässt. Goldman Sachs gewannen 2,4 Prozent und JP Morgan 1,5 Prozent. Im Ölsektor trieb die Erholung der Preise Diamond Offshore um 5,9 Prozent und Transocean um 5,3 Prozent. Tesla waren dagegen nur vorübergehend gesucht. Das Unternehmen kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Doch später wurde mitgeteilt, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal unter dem Unternehmensziel lagen. Nach Gewinnen von über 2 Prozent drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 2,5 Prozent. Mit den Anleihekursen ging es weiter abwärts, so dass die Rendite der zehnjährigen Titel um 4 Basispunkte auf 2,34 Prozent anzog.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.37 Uhr EUR/USD 1,1353 -0,1% 1,1364 1,1358 EUR/JPY 128,19 -0,5% 128,84 128,79 EUR/CHF 1,0942 -0,1% 1,0952 1,0949 GBP/EUR 1,1397 +0,0% 1,1386 1,1392 USD/JPY 112,92 -0,4% 113,39 113,38 GBP/USD 1,2939 +0,0% 1,2939 1,2939

Wenig Bewegung gibt es Morgen am Devisenmarkt. Im asiatischen Handel kann der Euro zwar einen Teil seiner Vortagesverluste wieder aufholen, bleibt ab er weiterhin unter der Marke von 1,14 Dollar. Die australische Zentralbankhat den Leitzins auf dem rekordniedrigen Niveau von 1,50 Prozent bestätigt. Der australische Dollar gibt daraufhin kräftig nach auf 0,7609 US-Dollar. Kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete er 0,7680 US-Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,86 47,07 -0,4% -0,21 -17,6% Brent/ICE 49,42 49,68 -0,5% -0,26 -15,9%

Die Ölpreise setzten ihre jüngste Erholung fort. Weiterhin stützend hatte in der Vorwoche die gesunkene US-Förderung gewirkt. Auch Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 46,75 Dollar je Barrel. Es war der achte Tag in Folge mit Aufschlägen, das ist die längste Gewinnstrecke seit über sieben Jahren. Im asiatischen Handel gaben die Ölpreise einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,18 1.219,34 +0,5% +5,85 +6,4% Silber (Spot) 16,14 16,14 -0,0% -0,00 +1,3% Platin (Spot) 909,50 907,50 +0,2% +2,00 +0,7% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,6% -0,02 +5,9%

Der steigende Dollar drückte auf den Goldpreis, der auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen fiel und nur noch 1.220 Dollar je Feinunze kostete, das war ein Tagesminus von 1,7 Prozent. In Euro notierte Gold sogar auf dem tiefsten Stand seit über sechs Monaten. Experten verwiesen als weitere Gründe auf die anziehenden Zinsen, aber auch auf die neue Mehrwertsteuer auf Gold im wichtigen Abnehmerland Indien. Dazu hat noch China im Mai deutlich weniger Gold importiert als noch im April. In Asien kam es zu einer leichten Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

G20-GIPFEL

