FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an seinen schwachen Wochenauftakt angeknüpft und ist weiter gefallen. Am Markt wurden die Verluste vor allem mit einem stärkeren US-Dollar erklärt, der nicht nur zum Euro zulegte. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1345 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1369 Dollar festgesetzt.

Mit den jüngsten Verlusten hat der Euro einen Teil seiner starken Kursgewinne abgegeben, die er in der vergangenen Woche erzielt hatte. Ausschlaggebend dafür waren Bemerkungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die als Hinweis auf eine absehbar straffere Geldpolitik gewertet wurden. Zudem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed zuletzt rückläufig gewesen. Angesichts der jüngsten Entwicklung fragen sich die Analysten von der Helaba, ob die Euro-Stärke korrekturbedürftig sei./bgf/stb

