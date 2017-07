Für die Übernahme des spanischen Rivalen Banco Popular besorgt sich die Großbank Santander bei ihren Aktionären frisches Geld.br/>

Die Bank habe eine Kapitalerhöhung von rund 7 Mrd. Euro gestartet, teilte das Kreditinstitut am Montagabend mit. Die 1,46 Mrd. neuen Aktien würden zu 4,85 Euro je Stück ausgegeben. Die Papiere hatten zum Wochenauftakt mit gut 6 Euro geschlossen. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 19 %. Mit der Übernahme bewahrt Santander Banco Popular vor dem Zusammenbruch. Für das erste Halbjahr wies Santander einen Nettogewinn von 3,6 Mrd. Euro aus, was einer Steigerung von 24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. br/>

Banco Popular war in den Strudel der heimischen Immobilienkrise geraten. Auf der Bank lasten 37 Mrd. Euro an faulen Hypotheken und Immobilien, die ihr im Zuge von Überschuldung zugefallen sind. Santander muss diese Altlasten nun übernehmen. Aus eigener Kraft kann sie das nicht schultern und schiebt deshalb eine Kapitalerhöhung an. br/>

(Reuters)