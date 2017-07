DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

TAGESTHEMA

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Das kommunistische Land habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" von einem Stützpunkt bei Panghyon in der westlichen Provinz Nord Phyongan abgefeuert, die anschließend ins Meer gestürzt sei, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit. Das US-Pazifikkommando bestätigte, dass es sich um eine Mittelstreckenrakete handelte.

Die Rakete sei "mehrere hundert Kilometer" weit geflogen, hieß es in einer Mitteilung des südkoreanischen Generalstabs. Sie sei im Ostmeer, auch Japanisches Meer genannt, niedergegangen. Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte, die Rakete sei ungewöhnlich lange unterwegs gewesen - "für etwa 40 Minuten". Er verurteilte den Test. "Dieser Abschuss einer ballistischen Rakete kann niemals toleriert werden", sagte Suga.

Das US-Pazifikkommando teilte mit, das Verhalten Nordkoreas werde weiter genau beobachtet. Der neuerliche Raketentest fällt mit dem Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli zusammen. Shea Cotton vom James Martin Zentrum für Studien zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, sagte, Pjöngjang habe das Datum für den Test bewusst gewählt. Das kommunistische Land hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.423,60 -0,06% Nikkei-225 19.990,59 -0,33% Hang-Seng-Index 25.369,81 -1,61% Kospi 2.379,14 -0,64% Shanghai-Composite 3.179,81 -0,50% S&P/ASX 200 5.773,00 +1,56%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Rund um den Unabhängigkeitstag in den USA agieren die Anleger eher vorsichtig. Die Gewinner in der Region werden jedoch von der Börse Sydney angeführt, wo überraschend gute Daten zum heimischen Verbrauchervertrauen und unerwartet stark gestiegene Umsätze im Einzelhandel die Kurse zulegen lassen. Ein neuer Raketentest Nordkoreas drückt dagegen die Börse in Seoul ins Minus. Noch deutlicher geht es in Hongkong nach unten.Kurz vor der Mittagspause hätten sich die Abgaben ohne ersichtlichen Grund verstärkt, berichten Marktteilnehmer. Verkauft worden seien die Schwergewichte HSBC und Tencent, die 0,3 und 2,9 Prozent verlieren. Auch in Tokio haben die Kurse anfängliche Gewinne abgegeben und weisen nunmehr Verluste auf. Grund dafür ist, dass der Dollar, der am Vorabend von guten US-Konjunkturdaten profitiert hatte, seine Gewinne zum Yen abgibt. Technologiewerte folgen in ganz Asien den US-Branchenaktien nach unten, die am Montag abermals verkauft worden waren. Unter anderem fallen in Tokio Nintendo um 4,5 Prozent. Sony verbilligen sich um 1,2 Prozent. Advantest tendieren knapp behauptet. In Taiwan büßen Taiwan Semiconductor 1 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Tesla haben am Montag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com nur noch mit geringen Kursverlusten auf überraschend schwache Auslieferungsdaten des Fahrzeugherstellers reagiert. Sie gaben um 0,3 Prozent nach. Ansonsten war das nachbörsliche Geschäft mit US-Aktien am Montag dünn. Am Vorabend des Independence Day war der reguläre Handel schon um 19.00 Uhr MESZ und damit drei Stunden früher als üblich beendet worden. Auch der nachbörsliche Handel endete früher.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.479,40 0,61 129,77 8,69 S&P-500 2.429,02 0,23 5,61 8,50 Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49 -30,36 13,50 Nasdaq-100 5.596,96 -0,88 -49,96 15,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 492 Mio 951 Mio Gewinner 2.117 1.820 Verlierer 839 1.148 Unverändert 94 129

Freundlich - Wegen des Feiertags am Dienstag fand nur ein verkürzter Handel statt. Das erklärt auch das ungewöhnlich niedrige Umsatzvolumen. Starke Daten zur Produktion fachten die Kauflaune an. Dabei gingen die Teilnehmer vor allem in Finanz- und Ölwerte, während Technologieaktien erneut hinterherhinkten. Die neuen Konjunkturdaten fielen zwar uneinheitlich aus, aber der stark beachtete ISM-Index für die Produktion stand mit einem extrem starken Wert von 57,8 im Mittelpunkt. Am Aktienmarkt lagen wieder Bankenwerte vorn. Die Branche profitiert von dem steigenden Zinsniveau, was Anleger in den Sektor umschichten lässt. Im Dow gewannen Goldman Sachs 2,4 Prozent und JP Morgan 1,5 Prozent. Im Ölsektor trieb die Erholung der Preise Diamond Offshore um 5,9 Prozent und Transocean um 5,3 Prozent. Unter den Einzelwerten waren Tesla nur vorübergehend gesucht. Das Unternehmen kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Doch später wurde mitgeteilt, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal unter dem Unternehensziel lagen. Nach Gewinnen von über 2 Prozent drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 2,5 Prozent. Caterpillar gerät offenbar wegen mangelnder Einreichung von Papieren zu eigenen Exporten noch mehr unter Druck. Für die Aktie ging es 0,5 Prozent nach unten. Die Aktie von EQT rückte um 2 Prozent vor. Laut Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Jana Partners einen 5,8-prozentigen Anteil an dem Energiekonzern erworben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,41 2,8 1,38 20,8 5 Jahre 1,93 4,1 1,89 0,6 7 Jahre 2,19 5,2 2,13 -6,1 10 Jahre 2,34 3,8 2,30 -10,2 30 Jahre 2,86 2,4 2,84 -20,8

Mit den Anleihekursen ging es weiter abwärts, so dass die Rendite der zehnjährigen Titel um 4 Basispunkte auf 2,34 Prozent anzog. Der gute ISM-Index hatte die zuvor schon schwachen Notierungen noch weiter gedrückt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 -0,1% 1,1364 1,1396 +7,9% EUR/JPY 128,17 -0,5% 128,84 128,52 +4,3% EUR/GBP 0,8771 -0,1% 0,8783 0,8761 +2,9% GBP/USD 1,2939 -0,0% 1,2939 1,3007 +4,9% USD/JPY 112,96 -0,4% 113,39 112,77 -3,4% USD/KRW 1150,95 +0,0% 1150,94 1146,97 -4,7% USD/CNY 6,7988 -0,0% 6,8007 6,7874 -2,1% USD/CNH 6,8006 +0,1% 6,7966 6,7837 -2,5% USD/HKD 7,8097 -0,0% 7,8121 7,8103 +0,7% AUD/USD 0,7611 -0,6% 0,7655 0,7667 +5,5%

Am Montag legte der Dollar zu. Nach dem kräftigen Anstieg des Euro in den vergangenen zwei Wochen korrigierte das Euro-Dollar-Paar nun. Der Euro kostete nur noch 1,1360 Dollar nach 1,1430 im Tageshoch. Ein stützender Faktor für den Dollar waren die Zinserhöhungserwartungen in den USA. Neuen Daten zufolge preisen die Märkte aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr ein.

Am Dienstag macht der US-Dollar zum Euro noch etwas Boden gut. Zum australischen Dollar steigt der Greenback deutlicher, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins auf dem aktuellen rekordniedrigen Niveau von 1,50 Prozent bestätigt hat. Zum Yen gibt der US-Dollar allerdings nach, denn die japanische Devise ist nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest als "sicherer Hafen" gesucht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,82 47,07 -0,5% -0,25 -17,7% Brent/ICE 49,40 49,68 -0,6% -0,28 -16,0%

Die Ölpreise setzten am Montag ihre jüngste Erholung fort. Weiterhin stützend hatte in der Vorwoche die gesunkene US-Förderung gewirkt. Auch Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 46,75 Dollar je Barrel. Es war der achte Tag in Folge mit Aufschlägen, das ist die längste Gewinnstrecke seit über sieben Jahren.

Am Dienstag kommt es im asiatisch dominierten Handel zu Gewinnmitnahmen. Dünne Umsätze wegen des US-Feiertags verstärken dabei die Preisbewegungen. Übergeordnet herrsche jedoch Optimismus, dass die US-Ölförderung abnehmen und das Überangebot dadurch geringer werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,94 1.219,34 +0,5% +5,60 +6,4% Silber (Spot) 16,11 16,14 -0,2% -0,03 +1,2% Platin (Spot) 908,85 907,50 +0,1% +1,35 +0,6% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,6% -0,02 +5,9%

Der steigende Dollar drückte auf den Goldpreis, der auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen fiel und nur noch 1.220 Dollar je Feinunze kostete, das war ein Tagesminus von 1,7 Prozent. In Euro notierte Gold sogar auf dem tiefsten Stand seit über sechs Monaten. Experten verwiesen als weitere Gründe auf die anziehenden Zinsen, aber auch auf die neue Mehrwertsteuer auf Gold im wichtigen Abnehmerland Indien. Dazu hat noch China im Mai deutlich weniger Gold importiert als noch im April.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK / G20

Brasiliens Staatschef Michel Temer will nun doch am G20-Gipfel in Hamburg teilnehmen. Die Reise des Präsidenten zum Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sei "bestätigt", sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Brasília der Nachrichtenagentur AFP. Nähere Einzelheiten oder eine Begründung für die Meinungsänderung nannte der Sprecher nicht. Temer hatte seine Teilnahme am G20-Gipfel am Mittwoch vergangener Woche zunächst abgesagt, ebenfalls ohne Begründung.

ZINSPOLITIK / AUSTRALIEN

--Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

KONJUNKTUR / AUSTRALIEN

--Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,2%)

KONJUNKTUR / BRASILIEN

--Handelsbilanz Juni Überschuss 7,2 Mrd USD (Mai: Überschuss 7,7 Mrd USD)

KONJUNKTUR / SÜDKOREA

--Verbraucherpreise Juni -0,1% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

--Verbraucherpreise Juni +1,9% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

--Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,4% gg Vorjahr, unverändert gg Vormonat

TESLA

hat im zweiten Quartal wegen Produktionsengpässen bei den Hochleistungsbatterien weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Zwar brachte Tesla in dem Dreimonatszeitraum 22.000 Fahrzeuge bei den Kunden unter, das waren 53 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum, doch Analysten hatten dem Konzern einen Absatz von 23.655 Autos zugetraut. Im ersten Halbjahr lieferte Tesla 47.100 E-Autos aus, und das liegt im Rahmen der Konzernprognose.

LOTTE / IPO CHEMIESPARTE

Der südkoreanische Mischkonzern wird mit dem Börsengang seiner Petrochemiesparte deutlich weniger erlösen als geplant. Der Ausgabepreis für die Aktien der Lotte Chemical Titan wurde auf 6,50 malaysische Ringgit festgelegt. Das Unternehmen erlöst nach Angaben von informierten Personen rund 961 Millionen US-Dollar, bei Bekanntwerden der Pläne Anfang Juni war im Idealfall von knapp 1,4 Milliarden die Rede gewesen. Ursprünglich wollte Lotte Chemical ihre Aktien zu 7,60 bis 8,00 Ringgit anbieten.

