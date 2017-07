flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte zu Beginn des neuen Quartals neue Kräfte freisetzen und schloss via Xetra mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 12.475,31 Punkten. Das Handelsvolumen ging im Vergleich zum Donnerstag und Freitag jedoch deutlich zurück (um über eine Milliarde Euro) und lag bei 3,125 Mrd. Euro. Europas Börsen und deren Leitindizes legten ebenfalls überwiegend zu. Neben dem EuroStoxx50, der mit einem Plus von 1,45 Prozent auf 3.491,81 Punkten anzog, rauschte vor allem der italienische Leitindex FTSE MIB aus Mailand mit einem Plus von 2,08 Prozent gen Norden. In den USA stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf einen Wert von 57,8 Punkten. Die US-Industrie nimmt damit offenbar doch weiter Fahrt auf, nachdem dies in den letzten volkswirtschaftlichen Daten unklar war. Der Dow Jones und der breite S&P500 konnten Zugewinne verbuchen, der NASDAQ100 hingegen verlor um 0,88 Prozent. Besonders der Dow Jones ist hervorzuheben - er stellte mit 21.562,75 Punkten ein neues Rekordhoch auf. Begleitet vom Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten konnten sich auch die beiden Rohölkontrakte Brent und WTI weiter erholen. Als eine Trendumkehr muss dies jedoch noch nicht gedeutet werden. Hier könnten zusätzlich zu den zuletzt freundlichen fundamentalen Daten seitens einer knapperen US-Rohölförderung auch Eindeckungen von Short-Positionen den Rohölpreis heben. Am Montag überwiesen zudem die Konzerne E.ON. RWE, EnBW und Vattenfall die gewaltige Summe von rund 24 Mrd. Euro an den eigens dafür aufgelegten Staatsfonds, der die Zwischen- und Endlagerung des Nuklearmülls finanzieren soll. Sollten die zukünftigen Kosten höher ausfallen, so liegt das Risiko künftig beim Staat und somit bei Steuerzahler.

Am Dienstag wird um 10:30 Uhr der britische Einkaufsmanagerindex für den Bausektor im Monat Juni veröffentlicht und um 11:00 Uhr noch die Erzeugerpreise für die Eurozone im Mai. Ansonsten wird der europäische Handel ohne Impulse durch den Nachmittag kommen müssen. Die US-Börsen bleiben geschlossen. In den USA feiert man den Unabhängigkeitstag (Independence Day). Von der Unternehmensseite werden am Dienstag keine relevanten Unternehmensnachrichten zu erwarten sein.

Ausblick DAX

Uneinheitliche asiatisch-pazifische Leitindizes und überwiegend schwächere US-Futures geben am Morgen noch keine verlässlichen Indikationen ab. Ein neues Quartal beginnt auch für den Deutschen Aktienindex. Mit einem Xetra-Schlussstand von 12.475,31 Punkten ging es gleich 1,22 Prozent hinauf. In der längerfristigen Betrachtung verläuft der DAX vom 2015er-Hoch vom 10. April bei 12.390,75 Punkten bis zum Verlaufstief vom 11. Februar 2016 bei 8.699,29 Punkten weiterhin charttechnisch ohne große Macken.

Kursziele auf der Oberseite lägen demnach übergeordnet beim derzeitigen Rekordhoch von 12.951,54 Punkten, rund 13.260 und 13.795 Punkten vor. Auf der Unterseite könnte zunächst die noch offene Kurslücke zwischen 12.289,37 und 12.091,33 Punkten und darunter die Marken rund um das letzte Verlaufstief von 11.941,57 Punkten, sowie weitere Kursniveaus rund um 11.520 und 10.990 Punkten liegen.

