Von Rachel Witkowski

WASHINGTON (Dow Jones)---Lebhaftere Zins- und Devisengeschäfte haben den US-Banken im ersten Quartal zu höheren Handelseinnahmen verholfen. Sie stiegen um 26 Prozent, wie aus dem Quartalsbericht des Office of the Comptroller of the Currency hervorgeht.

Das Ergebnis der beim Finanzministerium angesiedelten Behörde ist ein weiterer Beleg für die gesunde Verfassung der US-Banken, nachdem dies zuvor schon der Stresstest der US-Notenbank gezeigt hatte.

In Summe kamen die gut 1.400 Firmen, die an die Behörde berichtet haben, in den ersten drei Monaten auf Handelseinnahmen von 7,06 Milliarden US-Dollar nach 5,61 Milliarden im Vorjahr. Der Großteil der Aktivitäten entfiel auf die großen Vier der Branche: Citigroup, JP Morgan, Goldman und Bank of America.

July 04, 2017 02:17 ET (06:17 GMT)

