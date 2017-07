Agrarius hat nach Darstellung von SMC-Research den finalen Konzernabschluss für 2016 vorgelegt. Die vorläufigen Daten, die einen Umsatzanstieg um mehr als 40 Prozent und fast eine Verdreifachung des EBITDA auf 1,3 Mio. Euro ausgewiesen hätten, seien gemäß SMC-Research bestätigt worden. Zudem habe das Unternehmen schon einen erfolgreichen Start der Erntesaison 2017 vermeldet.

Das Jahr 2016 sei für Agrarius aus Sicht von SMC-Research sehr erfolgreich verlaufen. Gute Ernteergebnisse hätten die Einnahmen um mehr als 40 Prozent auf 7 Mio. Euro steigen lassen, was in einen Anstieg des EBITDA um 190 Prozent auf 1,3 Mio. Euro und in eine Verbesserung des EBIT von -78 auf 816 Tsd. Euro habe umgemünzt werden können. Das Unternehmen habe damit gezeigt, dass es aufgrund der inzwischen erreichten Größe in guten Erntejahren sehr profitabel wirtschaften könne.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Profitabilitätsverbesserung nicht nur dem guten Ernteergebnis zu verdanken sei, sondern zum Teil auch aus der durchgeführten Optimierung des Anbaumixes u.a. in Richtung eines erhöhten Anteils der Winterkulturen resultiere. Diesen Effekt würde das Researchhaus als nachhaltig einstufen. Dementsprechend lägen auch die ersten Resultate zur Ernte der Winterkulturen 2016/17 bereits wieder deutlich über dem Zielwert und würden eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 darstellen.

Darüber hinaus verfüge das Unternehmen weiterhin über gute Expansionsmöglichkeiten durch weiteres Flächenwachstum in Rumänien sowie durch die zunehmende Vermarktung von Endprodukten unter dem Label Ackerlust (www.ackerlust.com).

In Reaktion auf die ersten Ernteergebnisse 2017 hätten die Analysten ihre Schätzungen angehoben und würden den fairen Wert nun bei 12,20 Euro je Aktie sehen. Auch nach der zuletzt erfreulichen Performance bestehe damit für die Agrarius-Aktie weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial, weswegen das Urteil "Speculative Buy" bekräftigt worden sei. Das Prognoserisiko würde SMC-Research unverändert als überdurchschnittlich hoch einstufen.

