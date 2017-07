Gestern waren die Investoren in Kauflaune, unterstützt wurde die Kaufbereitschaft von guten Wirtschaftsdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Welt China und USA. In der Nacht hatten der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv überrascht. Am Nachmittag rundeten Wirtschaftsdaten aus den USA das globale Bild ab. Der nationale Index der US-Einkaufsmanager (ISM) stieg im verarbeitenden Gewerbe und übertraf die Markterwartung klar. In Europa trafen die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe im Großen und Ganzen die Markterwartungen, allerdings enttäuschte jener aus Großbritannien. Vom Umfeld kam kein Störfeuer. So gab der Euro nach. Der ATX gewann 1,0 Prozent, gesucht waren Zumtobel...

Den vollständigen Artikel lesen ...