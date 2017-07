Das BKA will islamistische Gefährder laut einem Medienbericht mit einer neuen Einheit überwachen. Sie solle Gefährder systematisch erfassen, das Sicherheitsrisiko bewerten, und notfalls vorbeugende Maßnahmen durchführen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) will die Überwachung islamistischer Gefährder einem Medienbericht zufolge mit einer neuen Einheit koordinieren. Dazu werde derzeit am BKA-Standort in Berlin ein neues Sachgebiet im Staatsschutz-Referat aufgebaut, berichtet die "Welt" (Dienstag). Die Einheit solle Gefährder aus ganz Deutschland systematisch erfassen, das Sicherheitsrisiko einschätzen, ...

