Erinnerst du dich noch an die populäre Switch-Werbekampagne, die Apple (WKN:865985) im Jahr 2002 startete? In diesen Anzeigen sah man zufriedene Kunden, die von Microsoft (WKN:850747) Windows auf den Macintosh umgestiegen war. Der Tech-Riese würde von einer ähnlichen Kampagne auch heute profitieren. Eine überraschend hohe Zahl an Windows-Nutzern in den USA planen auf den Macintosh um zu steigen. Das besagt zumindest eine neue Umfrage des Marktforschungsunternehmens Verto Analytics.



Die optimistischen Aussichten für den Macintosh kommen nach einigen wichtigen Neuerungen bei diesem Produkt. Das könnte auch ein Vorbote für weiteres Wachstum sein.

Bereit zum Umstieg

Aber wie viele Windows-Nutzer sind es jetzt genau? ...

