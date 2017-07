Das neueste Philips SpeechLive Update bietet eine noch bessere Benutzeroberfläche und professionelle Funktionen

Speech Processing Solutions, die weltweite Nummer eins für professionelle Diktierlösungen, hat eine brandneue Version ihrer Philips SpeechLive Diktier-Workflow-Software auf den Markt gebracht. Die aktuelle Version bietet einen komplett integrierten Spracherkennungs- und Schreibservice an, der Aufnahmen rasch in Text umwandelt. Sprachaufnahmen können überall mit einem Diktiergerät oder der Philips Voice-Recorder-App aufgenommen und in schriftliche Dokumente umgewandelt werden. Dies spart Philips SpeechLive-Nutzern wertvolle Zeit und Ressourcen.

Philips SpeechLive (Photo: Business Wire)

Produktiv und flexibel mit Philips SpeechLive

Das neue Update bringt Benutzern und Account-Administratoren eine Vielzahl an Vorteilen: "Dank wertvollem Feedbacks unserer Kunden, haben wir Änderungen an unserem System vorgenommen, die das Erstellen von Dokumenten noch einfacher und schneller machen werden", erklärte Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. Autoren und Schreibkräfte profitieren von einer umfangreichen Palette an neuen Optionen wie beispielsweise Such- und Filterfunktionen oder einen praktischen Online-Player für alle Nutzer.

Benutzerfreundlich für Account-Administration und Schreibkräfte

Account-Administratoren können dank des Updates mit wenigen Klicks neue Benutzer zu einem Konto hinzuzufügen. Sie haben einen idealen Überblick über den Aktivierungsstatus der Benutzer und können selbst über die automatische Archivierung von transkribierten Diktaten entscheiden.

Schreibkräftehaben mit dem Update noch mehr Möglichkeiten, ihre Arbeitseinstellungen gemäß persönlicher Präferenzen anzupassen. Sie profitieren unter anderem von der individuell einstellbaren Vor- und Rückspulgeschwindigkeit beim Abspielen von Aufnahmen, dem direkten Zugriff auf alle -Diktate in einer neuen Ordnerstruktur-Ansicht und der umfangreichen Konfigurationsfreiheit ihres Philips Fußschalters.

Auch der Philips SpeechLive Schreibservice macht eine akkurate und zeitnahe Dokumentenerstellung möglich: "Sie brauchen dringend eine Abschrift, aber Ihr Assistent ist gerade nicht im Büro, im Krankenstand oder einfach zu beschäftigt? Dann werden unsere hochqualifizierten Transkriptionistendafür sorgen, dass Ihr Dokument schnellstmöglich verschriftlicht wird", so Dr. Brauner. Aufnahmen können mit einem Klick jederzeit an den Philips SpeechLive Schreibservice gesendet werden.

Volle Mobilität mit der Voice-Recorder-App von Philips

Notizen und Ideen werden von überall und ganz einfach mit der Philips Voice-Recorder-App aufgenommen. Die kostenlose Diktier-App bietet erstklassige Aufnahmequalität und neue Features wie das Einfügen oder Ausschneiden bestimmter Sprachsequenzen, einfache Share-Funktionen sowie einen speziellen Automodus für eine sichere und bequeme Nutzung während des Fahrens. "Es spielt keine Rolle ob bei Wartezeiten vor Gericht, im Büro eines Kunden Aufnahmen erstellen oder von zu Hause arbeiten. Wir können unsere Diktate immer sofort zur Transkription an unsere Sekretärinnen schicken", erklärt Dan Hutchinson, Geschäftsführer bei Cooke und Hutchinson, einer renommierten australischen Anwaltskanzlei.

Philips SpeechLive kann bis zu 30 Tage kostenlos und unverbindlich getestet werden. Registrierung unter www.speechlive.com

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

