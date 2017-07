FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleineren Verlusten startet der DAX-Future in den Handel am Dienstag. An der Börse wird am "Independence Day" in den USA mit einem dünnen Handel auch in Europa gerechnet. Damit bietet sich an, dass im DAX-Future im Tagesverlauf die wichtigen Marken auf der Unterseite getestet werden. Hier ist der Bereich bei 12.380 bis 12.400 Punkten zu beachten. Sollte der September-Kontrakt unter diese Marke fallen, könnten erneut Sicherungsstops ausgelöst werden. Das Tief vom letzten Freitag bei 12.322 Punkten sollte dann als Zielmarke dienen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 14 auf 12.426 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.432 und das -tief bei 12.410,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.874 Kontrakte.

July 04, 2017

