4. Juli 2017. Pöyry gibt die Veröffentlichung von PoyryDigital, einem zukunftsweisenden Paket an digitalen Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in allen Bereichen der Energiewirtschaft, Industrie und Infrastruktur, bekannt.

Mit führenden Experten hilft PoyryDigital den Kunden, sich der Vorteile aus Industry 4.0, Big Data und dem Internet of Things (IoT) sowie der Automatisierung im Engineering bewusst zu werden und zu ihrem Vorteil zu nutzen.

"Ich freue mich PoyryDigital bekannt zu geben", sagt Martin à Porta, President & CEO, Pöyry PLC. "Die digitale Revolution hat die Medien-, Finanz- und Handelsbranche gewandelt, aber die Digitalisierung der Industrie steht erst am Anfang. PoyryDigital hilft Kunden erhebliche Einsparungen durch die Optimierung ihres Betriebes und ihrer Leistung zu erreichen."

Entdecken Sie PoyryDigital

PoyryDigital beinhaltet ein umfassendes Paket an Lösungen und Dienstleistungen. Diese erstrecken sich von ,Digital Readiness' Dienstleistung, mit denen Pöyry seinen Kunden beratend in der digitalen Transformation zur Seite steht, bis hin zur Datenerfassung, Analyse und Bewertung, Automatisierung und Optimierung der Engineering-Dienstleistung sowie Sicherheit und Betriebsunterstützung.

Förderung der Nachhaltigkeit durch digitale Lösungen

PoyryDigital Lösungen und Dienstleistungen ermöglichen es für Kunden einen Vorteil aus der Digitalisierung zu ziehen, sich zukunftsfähig aufzustellen und gleichzeitig den Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu begegnen. Zum Beispiel können Betreiber von Industrieanlagen mit Hilfe der Dienstleistung Pöyry Smart Site Smart Data von vielen verschiedenen Systemen effektiv aggregieren und so ihre Betriebsstätte optimieren. Mit modernsten Methoden der Digitalisierung steigert Pöyry Smart Site die Effizienz und Sicherheit der Industrieanlage, während der Energieaufwand und der Verbrauch von Rohstoffen verringert werden.

Wussten Sie schon? Pöyry unterstützt Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung, von der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft bis hin zu intelligenter Cybersicherheit, die das Unternehmen vor Angriffen schützt.

Pöyry ist ein international tätiges Consulting- und Engineering-Unternehmen und bietet intelligente Lösungen für die Bereiche Energieerzeugung, Energieübertragung und -verteilung, Papier & Zellstoff, Chemie & Biorefining, Bergbau & Metallerzeugung, Verkehr sowie Wasser. Im Jahr 2016 erzielte Pöyry einen Nettoumsatz von 530 Millionen Euro. Ungefähr 5.5500 Experten. 40 Länder. 130 Büros.

