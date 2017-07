FMW-Redaktion

Heute ist also wieder einer jener Tage, die man nur sehr begrenzt unterhaltsam finden kann! Wieder stellt sich die Frage: gibt es so etwas wie ein Eigenleben des Dax und anderer europäischer Indizes? Die Antwort lautet vermutlich auch diesmal: eher nicht! Aber es gibt immerhin Hoffnung: nach dem heutigen Dienstag kommt wieder Bewegung in die Märkte. Da ist morgen das FOMC-Protokoll, das darüber Aufschluß geben wird, ob und wie hawkish die Diksussionen innerhalb der Fed wirklich ablaufen. Da ist am Donnerstag der ISM Index Dienstleistung - gestern war der ISM Index Herstellung stark, widersprach damit aber eklatant dem Einkaufsmanagerindex von Markit. Und am Freitag dann die großen US-Arbeitsmarktdaten, auch das von großer Relevanz für die weitere Fed-Politik.

Heute Nacht ist interessanterweise die australische Notenbank aus dem Konzert der Aussagen großer Notenbanken ausgeschert und hat sich geweigert, an der Zinsschraube zu drehen, also eine Art ...

Den vollständigen Artikel lesen ...