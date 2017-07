Viele Experten hatten es im Vorfeld befürchtet: Dem Automarkt in den USA geht langsam aber sicher die Luft aus. Kein Wunder auch nach dem starken Anstieg in den letzten Jahren. Laut vorläufigen Zahlen des Fachblatts Automotive News wurden in den USA im Juni 1,47 Millionen neue Autos an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht. Das entspricht einem Rückgang von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Halbjahressicht ergibt sich ein Minus von 2,2 Prozent.

