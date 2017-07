Der Immobilienkonzern WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) will der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Berlin vorschlagen, eine Anlaufdividende in Höhe von 0,10 Euro auszuschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 3,14 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,18 Prozent. Damit will WCM erstmals seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 wieder eine Dividende ausbezahlen. Die Mieterlöse der WCM ...

