FRANKFURT (Dow Jones)--Allgemein wird am Dienstag mit einem dünnen Handelsvolumen an den Börsen gerechnet. "Aufgrund des Feiertages in den USA sowie des am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts dürfte Langeweile an den Bondmärkten angesagt sein", sso Anleiheexperte Dirk Gojny von der National Bank. Er geht davon aus, dass sich in diesem Umfeld kaum ein Investor aus der Deckung wagen wird.

Die Anleihestrategen der DZ Bank verweisen auf die Reden der EZB-Vertreter Praet und Nowotny. "Nach den Einlassungen Draghis in der vergangenen Woche dürsten Investoren regelrecht nach Konkretisierungen hinsichtlich des zukünftigen geldpolitischen Kurses der EZB", schreiben sie am Morgen. Am Primärmarkt ist dagegen etwas los, dort sind Deutschland und Österreich aktiv. Während die Finanzagentur eine inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 2030 aufstockt, legt Österreich bei den Anleihen mit den Fälligkeiten 2027 und 2047 nach.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 26 Ticks auf 162 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,1 Prozent und das Tagestief bei 161,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 25.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt elf Ticks auf 131,87 Prozent.

July 04, 2017 02:50 ET (06:50 GMT)

