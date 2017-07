FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,19 Prozent auf 162,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,46 Prozent.

Am Dienstag dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Im Euroraum werden nur Inflationszahlen von der Produzentenebene veröffentlicht. In den USA ruht das Marktgeschehen wegen des Unabhängigkeitstags./bgf/tos/das

