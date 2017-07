BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union und Japan wollen am Donnerstag eine Grundsatzeinigung über das lange verhandelte Freihandelsabkommen bekanntgeben. Wie der Europäische Rat in der Nacht zum Dienstag mitteilte, soll beim EU-Japan-Gipfel in Brüssel eine "politische Vereinbarung" unterzeichnet werden.

Beide Seiten wollen damit ein starkes Signal an US-Präsident Donald Trump vor dem am Freitag in Hamburg beginnenden G20-Gipfel senden. Trump steht Freihandelsabkommen skeptisch gegenüber und setzt vielmehr auf die Abschirmung des US-Marktes. Der US-Präsident hatte Tokio mit dem Rückzug aus den Gesprächen über ein transpazifisches Freihandelsabkommen TPP brüskiert.

Die EU und Japan verhandeln seit 2013 über das Abkommen mit der Abkürzung JEFTA. Nach wie vor sind einige Punkte offen. Bis zuletzt gab es noch Meinungsverschiedenheiten über die Landwirtschaft und die Autoindustrie. Am Wochenende hatte die EU mit Handelskommissarin Cecilia Malmström und Landwirtschaftskommissar Phil Hogan zwei ihrer Top-Vertreter in das ostasiatische Land entsandt, um die Gespräche voranzubringen.

July 04, 2017 02:58 ET (06:58 GMT)

