Die Generation Y wünscht sich Konzernkomfort und Start-up-Atmosphäre. Amazon verbindet beides - und steigt in der Gunst deutscher Studenten.

Niemand hatte sie darum gebeten. Trotzdem machte sich Sabrina Geburek nach der Besprechung sofort an die Arbeit. Sie wollte Antworten finden auf Fragen, die ihr Chef im Meeting gestellt hatte: Wie bezahlen Firmenkunden künftig bei Amazon Business, dem Marktplatz für gewerbliche Kunden des US-Onlineriesen - und welche Optionen sind den Händlern dabei wichtig?

Mit einem ähnlichen Thema hatte sich Geburek schon 2015 befasst, als sie ihre BWL-Abschlussarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München schrieb. Entsprechend leicht fiel ihr die Recherche, nach nur vier Stunden stand ein Entwurf. Und die Einfälle gefielen ihrem Vorgesetzten so gut, dass sie das Projekt übernehmen durfte. Ein echter Coup für die Berufseinsteigerin, nach gerade mal drei Monaten bei Amazon in München.

Als sie ihre Stelle im März 2016 antrat, war Sabrina Geburek die dritte Mitarbeiterin in dem Team, das den Geschäftskundenbereich aufbaut; nun befragte sie Händler am Telefon und vor Ort nach ihren Bedürfnissen und destillierte daraus Eckpunkte für den neuen Rechnungsservice. "Ich hatte von Beginn an die Möglichkeit, Projekte mitzugestalten", sagt die 28-Jährige, "ich konnte und kann mich ausprobieren, ohne Scheu vor Fehlern, das gehört hier zur Unternehmenskultur." Amazon heute, das ist eine Weltmarke, ein globaler Konzern mit mehr als 340 000 Mitarbeitern. Trotzdem hat sich das gerade mal 23 Jahre junge Technologieunternehmen seinen Start-up-Charakter bewahrt - eine Kombination aus etablierter Größe und frischer Agilität, die bei der Generation Y gut ankommt. Das bestätigt auch Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Ludwigshafen: "Selbst etwas aufbauen können, ohne das unternehmerische Risiko zu tragen - das kommt an bei jungen Leuten."

Das zeigt sich auch im neuen Arbeitgeberranking der Beratungsgesellschaft Universum. Sie befragte von Oktober 2016 bis März 2017 mehr als 40 000 Studenten. Sie sollten aus einer Liste von bis zu 140 Unternehmen fünf auswählen, für die sie nach ihrem Abschluss am liebsten arbeiten möchten. Außerdem erkundigte sich Universum nach Gehaltsvorstellungen, Lieblingsbranchen und Karrierezielen des Humankapitals von morgen. Und fand heraus: Rund ein Drittel der befragten Studenten will zwar unternehmerisch tätig sein. Aber für ein Start-up arbeiten oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...