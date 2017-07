Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Amsterdam (pta012/04.07.2017/09:00) - Das weltweit aktive Solarunternehmen Photon Energy NV entwickelt derzeit ein 316 MW Solarkraftwerk in New South Wales, Australien, das zum derzeitigen Stand das größte Solarkraftwerk in Australien wäre, von der Leistung her vergleichbar mit konventionellen Kraftwerken. Das Kraftwerk würde auf einer Fläche von 590 ha stehen. Derzeit laufen verschiedene administrative Verfahren um Bau und Netzanschluss. Mit dem Bau könnte 2019 begonnen werden.



Beim Projekt für das 316 MW-Projekt unweit der Stadt Gunning laufen derzeit administrative Verfahren. Das Projekt fällt dank seiner Größe für den Staat New South Wales in die Kategorie "Staatlich signifikanter Projekte". Gleichzeitig läuft mit dem Netzbetreiber Transgrid eine Netzanschlussstudie für den Entwurf einer Transformatorstation, um 300 MW AC an Transgrids 300 KV-Netz anschließen zu können.



"Gunning ist das bei weitem größte Solarprojekt, das Photon Energy entwickelt. Wir möchten mit diesem und anderen Projekten einen Beitrag zu Australiens ehrgeizigen Zielen im Bereich Erneuerbarer Energiequellen leisten", bemerkte Michael Gartner, Managing Director von Photon Energy Australia. Photon Energy entwickelt in Australien derzeit bereits zwei Großprojekte mit einer Gesamtleistung von 42 MW.



"Mit der heutigen Präsentation unseres 300 MW Projekts nehmen wir eine Führungsposition am australischen Markt bei Großprojekten im Solarbereich ein. Das Projekt zeigt, dass wir in der Lage sind, geeignete Lokalitäten für Großprojekte am sonnenreichsten Kontinent der Welt zu identifizieren. Wir sind bereit eine wichtige Rolle bei der australischen Wende hin zu erneuerbaren Energiequellen zu spielen", meint Georg Hotar, Geschäftsführer der Photon Energy NV.



