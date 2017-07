Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Australiens Notenbank hält Leitzins stabil

Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent belassen. Trotz der Zeichen in jüngster Zeit für eine Konjunkturerholung behielten die Währungshüter ihren neutralen Ton in der Kommunikation bei. Ökonomen hatten weithin damit gerechnet, dass der Leitzins nicht angetastet wird. Die Notenbank richtet ihren Fokus derzeit auf die moderate Inflation, das schwache Lohnwachstum und den flauen Arbeitsmarkt.

Fed-Chefin Yellen war am Wochenende in Londoner Krankenhaus

US-Notenbankchefin Janet Yellen hat das Wochenende in einem Londoner Krankenhaus verbracht, ist aber mittlerweile wieder entlassen worden. Grund für den Aufenthalt der 70-jährigen war eine Infektion der Harnwege. Yellen werde ihren Zeitplan wie geplant wieder aufzunehmen, teilte die Fed mit. Yellen sprach bei einer Veranstaltung in London am 27. Juni und verweilte in London für einen Kurzurlaub mit ihrer Familie.

Trump sichert Merkel Unterstützung beim G20-Gipfel zu

US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Unterstützung beim G20-Gipfel in Hamburg zugesichert. Der Präsident wolle dazu beitragen, dass der Gipfel ein "Erfolg" werde, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung nach einem Telefonat beider Politiker mit. Trump und Merkel hätten unter anderem über Klimaschutz und Handel gesprochen. Trump habe zudem mit dem italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni telefoniert.

Österreich will "sehr zeitnah" Kontrollen an Grenze zu Italien einführen

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Italien will Österreich "sehr zeitnah" Kontrollen am Brenner-Pass einführen und im Grenzgebiet auch Soldaten stationieren. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte der Kronen Zeitung, er halte einen "Assistenzeinsatz" des österreichischen Bundesheeres "für unabdingbar, wenn der Zustrom nach Italien nicht geringer wird".

EU und Japan wollen Grundsatzeinigung beim Freihandel verkünden

Die Europäische Union und Japan wollen am Donnerstag eine Grundsatzeinigung über das lange verhandelte Freihandelsabkommen bekanntgeben. Wie der Europäische Rat in der Nacht zum Dienstag mitteilte, soll beim EU-Japan-Gipfel in Brüssel eine "politische Vereinbarung" unterzeichnet werden.

Saudi-Arabiens Außenminister hofft auf "positive" Antwort von Katar

In der diplomatischen Krise mit Katar hofft Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubeir auf eine "positive" Antwort aus dem Golfemirat. Die offizielle Antwort Katars auf eine Liste mit 13 Forderungen werde "genau überprüft", sagte al-Dschubeir bei einer Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Dschiddah. "Wir hoffen auf eine positive Antwort, um die Krise lösen zu können", fügte er hinzu.

UN-Sicherheitsrat schaltet sich vorerst nicht in Katar-Krise ein

Der UN-Sicherheitsrat schaltet sich vorerst nicht in die Katar-Krise ein. Das wichtigste UN-Gremium habe das Golfemirat aufgefordert, seine Meinungsverschiedenheiten mit seinen Nachbarländern selbst zu klären, erklärte Chinas UN-Botschafter Liu Jieyi in New York. "Es wäre der beste Weg, wenn die beteiligten Länder durch Dialog und Konsultationen selbst eine Lösung finden würden", sagte Liu.

Nordkorea verkündet erfolgreichen Test von Interkontinentalrakete

Nordkorea hat am Dienstag den erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete verkündet. Machthaber Kim Jong Un habe den Test persönlich überwacht, teilte eine Moderatorin im traditionellen Kostüm in einer Sonderankündigung des staatlichen Fernsehens mit. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums flog die Rakete 900 Kilometer weit und "etwa 40 Minuten" in einer Höhe von weit über 2.500 Kilometern, bevor sie vor Japan ins Meer stürzte.

Chinas UN-Botschafter warnt vor "katastrophalen" Folgen der Nordkorea-Krise

Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen hat vor möglichen "katastrophalen" Folgen einer weiteren Eskalation der Krise mit Nordkorea gewarnt. Liu Jieyi sagte in New York, der Konflikt könne "außer Kontrolle geraten", wenn es nicht gelinge, die Spannungen abzubauen. "Derzeit sind die Spannungen hoch und wir würden gewiss gern eine Deeskalation sehen", sagte der Diplomat einen Tag nach einem Telefonat zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump.

Brasiliens Staatschef will nun doch am G20-Gipfel in Hamburg teilnehmen

Brasiliens Staatschef Michel Temer will nun doch am G20-Gipfel in Hamburg teilnehmen. Die Reise des Präsidenten zum Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sei "bestätigt", sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Brasilia der Nachrichtenagentur AFP. Temer werde Brasilien am Donnerstag verlassen, um am Freitag rechtzeitig zur Eröffnung des Gipfeltreffens in Deutschland zu sein.

Venezuelas Opposition fordert Volksabstimmung über Maduros Verfassungsreform

Im Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro will Venezuelas Opposition die vom Staatschef angestrebte Verfassungsreform mit einer Volksabstimmung verhindern. "Lasst das Volk entscheiden", forderte der oppositionelle Parlamentspräsident Julio Borges. Die verfassunggebende Versammlung, die Maduro einberufen will, sei "verfassungswidrig", sagte Borges in einer Rede in Caracas. Die Volksabstimmung soll der Opposition zufolge am 16. Juli stattfinden.

Südkorea Verbraucherpreise Juni +1,9% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juni -0,1% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,4% gg Vorjahr, unverändert gg Vormonat

Australien Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,2%)

Brasilien Handelsbilanz Juni Überschuss 7,2 Mrd USD (Mai: Überschuss 7,7 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.