Arbitrary-Waveform-Generatoren (AWGs) arbeiten wie ein Digitizer im Umkehrbetrieb. Sie speichern eine Signalform in numerischer Form im Speicher, anschließend leitet ein Controller die digitalen Daten an einen Digital-Analog-Wandler (DAC) weiter, der sie in eine analoge Spannung wandelt. Dies ist in Bild 1 dargestellt.

Betriebsmodi des Signalformspeichers

Der Speicher in den AWGs der Baureihe M4i.66xx von Spectrum wird in zwei unterschiedlichen Modi verwendet. Der erste ist der Standard-Modus, bei dem die Signale vollständig im Speicher abgelegt werden. Dadurch wird die Dauer des Ausgabesignals auf die Länge des Speichers begrenzt. Zu beachten ist, dass der Signalformspeicher bei dieser Produktreihe mit 2 GSamples arbeitet und bei der höchsten Taktfrequenz (1,25 GS/s) eine Signalformdauer von bis zu 1,6 Sekunden bietet, wobei kein Teil der Signalform wiederholt wird.

Beim zweiten verwendeten Modus handelt es sich um den First-In-First-Out-Modus (FIFO-Modus), bei dem Signalformdaten über eine serielle Schnittstelle vom Typ PCIe x8 mit Übertragungsraten von bis zu 2,8 GB/s vom Hostcomputer gestreamt werden. Der interne Signalformspeicher wird als Zwischenspeicher für das Streaming genutzt. Dieser Modus ermöglicht die Verlängerung der Ausgabe, beschränkt nur durch den im Hostcomputer zur Verfügung stehenden Speicher. PC-Systeme mit Massenspeichern im RAID-Verbund, beispielsweise Streaming-Systemen von Spectrum, können sogar dazu genutzt werden, Signale über Zeiträume von mehreren Stunden zu erzeugen.

Betriebsmodi der AWGs

Die Betriebsmodi bestimmen, wann welcher Teil einer Signalform ausgegeben wird. Der Betriebsmodus arbeitet in Kombination mit dem Trigger, der intern oder extern erzeugt werden kann. Die verschiedenen Betriebsmodi sind nachstehend aufgeführt:

Single - Die Daten im Speicher werden nach dem ersten Triggerereignis einmal wiedergegeben, nachfolgende Trigger werden ignoriert.

Single restart - Dieselben Daten des Speichers werden nach jedem Triggerereignis einmal wiedergegeben.

Repetitive (kontinuierlich) - Daten des Speichers werden kontinuierlich und mit einer programmierten Häufigkeit wiedergegeben, bis ein Stoppbefehl ausgegeben wird.

Gated (Torsignal-gesteuert) - Ermöglicht die Ausgabe der Signale mit Steuerung durch den Status eines externen Torsignals.

Multiple - Der Speicher wird in Segmente identischer Länge unterteilt. Für jedes Triggerereignis wird ein Segment ausgegeben.

Sequence - Der Speicher wird in Segmente unterteilt. Signalformen unterschiedlicher Längen werden in die Segmente geladen. Eine Sequenzdatei bestimmt die Reihenfolge der Ausgabe, die Anzahl der Schleifen und das auszugebende Segment.

Die Multiple- und Sequence-Modi bewirken eine Segmentierung des Speichers, wobei jedes Segment eine Signalform oder einen Teil einer Signalform enthält. Jeder Trigger bewirkt dann eine Erhöhung der Segmentnummer und gibt die ausgewählte Signalform aus. Der Sequenzmodus ermöglicht es zusätzlich, die Segmentinhalte mit einer vom Benutzer wählbaren Häufigkeit in einer Schleife zu wiederholen und das nächste auszugebende Segment auszuwählen.

Sequenzmodus

Der gesamte Ablauf der Sequenz ist in Bild 2 dargestellt. Der Sequenzmodus bewirkt, wie zuvor erwähnt, eine Segmentierung der AWG-Signalform in mehrere Datensegmente. Jede der in die einzelnen Segmente geladenen Signalformen kann eine unterschiedliche Größe aufweisen. Die Datensegmente werden unter Nutzung eines zusätzlichen Sequenzspeichers in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...