Zahltag für Anleiheinhaber der CLOUD N°7 GmbH: Die Projektgesellschaft hat am gestrigen 3. Juli ihre ausstehende 6%-Anleihe 2013/17 (WKN: A1TNGG) regulär zurückgezahlt. Bondholder freuten sich über die Rückzahlung von knapp 30 Mio. EUR. Ob es in Zukunft eventuell eine Neuauflage am KMU-Anleihemarkt zur weiteren Projektfinanzierung geben wird, ist indes (noch) nicht bekannt. Die 2013 mit einem Volumen ...

