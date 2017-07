München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Anteil von Diesel-Pkw bei Fahranfängern und Senioren vergleichsweise gering - Alternative Kraftstoffarten nehmen mit steigendem Fahreralter zu - Land Rover und Jeep haben die höchste Dieselquote im Markenvergleich



Bei Fahranfängern und Senioren ist der Anteil von Diesel-Pkw niedriger als in anderen Altersgruppen. Nur 16 Prozent der unter 20-Jährigen haben einen Selbstzünder versichert. Bei den über 70-Jährigen sind es 24 Prozent. Am höchsten ist die Dieselquote der 30- bis 49-Jährigen mit 37 Prozent.*



Mögliche Erklärung: Vielfahrer setzen häufiger auf einen Diesel. Während 30- bis 49-jährige CHECK24-Kunden im Schnitt über 12.000 Kilometer pro Jahr zurücklegen, sind es bei den unter 20-Jährigen rund 10.400, bei den über 70-Jährigen nur etwa 9.300.



Alternative Kraftstoffarten kommen in keiner Altersgruppe auf mehr als 1,5 Prozent. Am häufigsten haben über 70-jährige Autofahrer im vergangenen Jahr einen Pkw mit Gas-, Elektro- oder Hybridantrieb über CHECK24.de versichert.



Automarken-Ranking: Land Rover und Jeep mit der höchsten Dieselquote



Im Vergleich der Automarken landet Land Rover mit großem Abstand auf Platz eins: 89 Prozent der über CHECK24.de versicherten Fahrzeuge haben einen Dieselmotor. Mit Jeep (59 Prozent) folgt ein weiterer Geländewagenhersteller auf Platz zwei. Etwa die Hälfte der versicherten Audi, Volvo, BMW und Jaguar sind Selbstzünder.



Der beliebteste Diesel-Pkw der CHECK24-Kunden ist der VW Passat. Es folgen der BMW 3er und der BMW 5er. In den Top Ten der meistversicherten Diesel landen ausschließlich Fahrzeuge deutscher Automobilhersteller.**



*Datenbasis: alle 2016 von Privatpersonen über CHECK24.de abgeschlossenen Kfz-Versicherungen für Pkw.



**vollständige Liste der zehn über CHECK24.de meistversicherten Diesel-Pkw unter http://ots.de/a5qXv



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de