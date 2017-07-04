FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EVONIK IND.17/77 DE000A2GSFF1
AB/FROM ONWARDS 04.07.2017 08:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EVONIK IND.17/77 DE000A2GSFF1
AB/FROM ONWARDS 04.07.2017 08:30 CET