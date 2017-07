Der Goldpreis bewegte sich seit dem Jahresbeginn in einem starken Aufwärtstrend und erlitt nur einzelne Korrekturen. Jede dieser Korrekturen bot ideale Gelegenheiten, um Gold zu kaufen. Die letzten Wochen waren nicht gerade günstig für die Edelmetalle, was sich jetzt jedoch ändern könnte. Hier kommen die Gründe. Im Wochenchart bleibt der Goldpreis in einem Aufwärtstrend und steuert aktuell auf die ...

