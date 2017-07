Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Damit wird der starke Start ins zweite Semester mit einem Plus des SMI vom Vortag bereits wieder etwas relativiert. Im Fokus bleibt für den Leitindex der seit Mai andauernde Kampf um die Marke bei 9'000 Punkten. Die Vorgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...