Das Berliner Start-up unu präsentiert ab sofort seinen neuen Elektroroller. Neben sieben neuen Lack-Farben, einem verbesserten Akku und einem neuen BOSCH-Motor, bietet der Roller dank verlängerter Sitzbank jetzt noch mehr Platz für zwei Personen. unu wurde 2013 von den Jungunternehmern Elias Atahi, Pascal Blum und Mathieu Caudal gegründet und ist heute einer der größten Elektroroller-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2017 expandiert unu auch nach Frankreich und in die Niederlande.



Während ihrer Reise durch Asiens überfüllte Mega-Cities kam den Schulfreunden Elias Atahi und Pascal Blum 2012 die Idee, einen Elektroroller nach Deutschland zu bringen. "Unser Ziel war es von Anfang an, Elektromobilität für jedermann zugänglich zu machen", so Pascal Blum, Mitgründer und CEO. Vier Jahre später verkaufen die jungen Gründer ihren E-Roller nun in über hundert Großstädten europaweit. "Die Resonanz war von Anfang an überwältigend. Jeder Dritte, der sich auf unseren unu setzt, kaufte ihn am Ende auch", sagt Elias Atahi, Mitgründer und CXO.



In den vergangenen Monaten hat das Berliner Start-up eine ganze Reihe neuer Features entwickelt und bringt mit dem neuen unu Scooter nun ein komplett runderneuertes Produkt auf den Markt. Neben sieben neuen Farben und einer verlängerten Sitzbank mit ausreichend Platz für zwei Personen, wurde der Roller vor allem technisch überarbeitet. "Wir haben einen leistungsstarken BOSCH-Motor verbaut, der zu jeder Zeit eine konstante Geschwindigkeit von 45 km/h ermöglicht - selbst bei niedrigem Batteriestand", so Mathieu Caudal, der dritte Mitgründer von unu. "Dazu liefern wir ein automatisches LED-Frontlicht und einen verbesserten Akku, der lautlos und innerhalb von fünf Stunden an jeder Steckdose voll aufgeladen werden kann."



- Neupreis bereits ab 1.799 Euro - je nach Ausstattung - Reichweite bis zu 50 km bzw. 100 km mit zwei Akkus, je nach Fahrverhalten - Höchstgeschwindigkeit 45 km/h, auch bei niedrigem Batteriestand - Erhältlich in sieben neuen Lack- und drei Sitzlederfarben - BOSCH-Motorisierung mit 1.000 Watt, 2.000 Watt und 3.000 Watt



(Höchstgeschwindigkeit unabhängig von der Motorstärke)



- Sitzbank mit Platz für zwei Personen und Helmaufhängung - Automatisches Frontlicht und Bereifung von Heidenau - BOSCH-Service in über 100 lokalen Werkstätten



