FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. QH8A DE000A0KAAA7
AB/FROM ONWARDS 04.07.2017 09:47 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. QH8A DE000A0KAAA7
AB/FROM ONWARDS 04.07.2017 09:47 CET