Expertenmeinung

So viele Erwerbstätige wie noch nie in der EU

Die wirtschaftliche Erholung in Europa macht sich zunehmend an den Arbeitsmärkten bemerkbar. Die Erwerbslosenraten in der EU wie auch in der Eurozone gehen zurück. Zugleich erreichte die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal des laufenden Jahres den "höchsten Wert, der jemals in der EU28 und im Euroraum gemessen wurde", meldet das Statistikamt Eurostat.

Bereits im vierten Quartal 2016 war die Erwerbstätigkeit in Europa um 0,4 Prozent gegenüber Vorquartal gestiegen, im ersten Quartal 2017 gab es ein weiteres Plus von 0,4 Prozent. Die Zahlen sind saisonbereinigt. Nach Schätzungen von Eurostat waren damit im ersten Quartal in der EU28 insgesamt 234,4 Millionen Männer und Frauen erwerbstätig, davon 154,8 Millionen im Euroraum.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.