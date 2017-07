Zürich - Nach einer langen Phase geldpolitischer Experimente werden die Kredite von den globalen Märkten wieder abgezogen. Auch wenn dieser Prozess notwendig ist, zeigt ein Blick auf den Kreditimpuls, dass das globale Wachstum als Reaktion auf eine solche Massnahme vermutlich in Richtung einer Rezession ausschlagen wird.

Gelangen die fast zehn Jahre geldpolitischer Experimente nun langsam an ihr Ende? Die Finanzmedien scheinen sich sicher zu sein, wo doch die US-Notenbank Fed unbeirrt auf Zinserhöhungen setzt und andeutet, dass das Tempo noch anziehen könnte. Auch die japanische Notenbank prüft Szenarien, wie sie ihr Programm der quantitativen Lockerung auslaufen lassen könnte, ebenso wie die EZB eine verschärfte Geldpolitik ins Gespräch bringt. Gleichzeitig sinken die Renditen festverzinslicher Papiere (und die Volatilität) weiter. Dies entspricht nicht ganz der Lehrmeinung, es muss also etwas anderes im Gange sein.

Seit der Krise 2008 war Kreditexpansion die Grundprämisse der Wirtschafts- und Geldpolitik, also durch eine Erhöhung der Kreditmenge der Konjunktur auf die Beine zu helfen. Was einst hilfreich war, ist inzwischen zu einer Abhängigkeit geworden - so sehr, dass ein Zudrehen des Kredithahns einen heftigen Kater bewirken dürfte.

Unser Bericht für das dritte Quartal steht deshalb unter dem Motto: Tritt aufs Bremspedal!

Allen Aussagen, die eine Verschärfung der Geldpolitik fordern, zum Trotz bringt bei der Kreditexpansion ein Tritt aufs Bremspedal die Gefahr mit sich, dass die Wachstumsraten bis zum Ende dieses Jahres in den Bereich einer Rezession rutschen könnten - und zwar aus folgenden Gründen:

Wir Ökonomen wissen wenig bis gar nichts über diese Blackbox namens «Wirtschaft»; stattdessen beschäftigen wir uns mit dem, was aus der Box herauskommt - unter anderem Gewinne, Produktivität, Inflation und Arbeitsplätze.

Das Problem dabei ist aber, dass wir den Verlauf der Wirtschaft mithilfe von Datenpunkten vorhersagen wollen, die eben diesen eigentlich nachlaufen. Um diesen Effekt zu mindern, betrachten wir diejenigen Faktoren, die eine Wirtschaft tatsächlich antreiben: den Preis für Geld ebenso wie die Kredit- und Energiemengen.

Der Preis für Geld - der Zinssatz - ist der für uns wichtigste Faktor. Mit der Kreditmenge berechnen wir dann das Tempo und die Geschäftsaktivität. Energie ist letztlich in jeder Aktivität enthalten und ...

