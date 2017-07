Hannover - Die Renditen der deutschen Bundesanleihen stehen in diesen Tagen ganz besonders im Fokus, berichten die Analysten der Nord LB.Die gesamte Zinskurve habe in der letzten Woche eine Verschiebung nach oben erfahren. Der Rendite-Anstieg scheine vorerst noch nicht zwingend beendet, werde sich aber sicher kurzfristig nicht weiter beschleunigen, sondern eher wieder abflachen. Seit etwa Mitte November letzten Jahres hätten sich 10-jährige Bunds in einer Handelsspanne zwischen etwa 0,2% und 0,5% Rendite bewegt, hätten diese Range aber noch nicht nach oben durchbrechen können. Seit dem 26. Juni seien diese auf Tagesschlussbasis von 0,245% auf 0,466% angestiegen. Am vergangenen Montagmorgen (26.06.) hätten sie im Low noch bei 0,238% gelegen, gestern seien sie mit 0,495% in den Tag gestartet. Mit dem Wochenschluss, bis zu dem sich also der Renditeanstieg der Vortage weiter fortgesetzt habe, habe sich damit innerhalb der letzten Handelswoche die Rendite deutscher Bundesanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit in etwa verdoppelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...